Raúl Jiménez dejó abierta la posibilidad de no participar en Qatar 2022 con la selección mexicana

Raúl Jiménez ha sido uno de los delanteros predilectos de Gerardo Tata Martino en todo su proceso con la selección mexicana. El atacante del Wolverhampton sería uno de los jugadores ofensivos titulares con el Tri para Qatar 2022. No obstante, el futbolista de la Premier League de Inglaterra dejó abierta la posibilidad de no asistir al certamen ecuménico en caso de no sentirse bien de las molestias físicas que lo han aquejado en los últimos meses.

La cadena estadounidense ESPN se trasladó a la casa de Jiménez en Inglaterra, y con su familia presente ofreció una entrevista donde reveló su pensamiento sobre la convocatoria de Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022 que se disputará en dos semanas.

El exjugador de las Águilas del América confesó el pasado jueves a Mauricio Ymay que se haría a un lado en caso de no estar al 100 %. “Sí. Lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo (…) si no me siento bien, me hago a un lado”, respondió ante la expresa pregunta del entrevistador.

La lista definitiva del estratega argentino se conocerá el próximo 14 de noviembre, una semana antes del debut de México en la Copa del Mundo ante Polonia. Sobre esto, Jiménez reiteró su posición. “Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”.

“Si mañana fuera 14 de noviembre, difícil. A como he ido evolucionando, siento que puedo”, indicó a la par de manifestar que Martino aguantaría hasta el último momento para contar con él.

“Él mismo lo ha dicho (Tata), me va a aguantar hasta lo último. Pese a todo, voy bien. Ha sido un poco más largo de lo esperado. Estoy trabajando con balón, separado del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo y puedo hacer varias cosas. Para competir, no estoy para eso; pero se espera que esta semana esté más integrado”, explicó.

¿En qué condiciones físicas está?

“Físicamente me siento bien, aunque estamos corriendo contracorriente. Es una motivación, tengo que estar lo antes posible”, puntualizó.

El delantero azteca confirmó que no jugará este fin de semana con el Wolverhampton en la Premier League y dio fecha de retorno para la actividad profesional. “Se está pensando que yo pueda estar a punto para el partido del 17”, precisó.

