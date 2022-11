Carlos Vela defendió a Héctor Herrera de las “garras” de Gerardo Martino 

La llegada de Héctor Herrera al fútbol de Estados Unidos fue un movimiento criticado por varios seguidores del fútbol mexicano. El fichaje de “HH” por el Houston Dynamo fue considerado un retroceso para la carrera del azteca al tomar en cuenta de que venía de jugar en el Atlético de Madrid. Gerardo Martino se unió a los detractores de la decisión de Herrera, pero Carlos Vela salió a defenderlo.

“Si fuera entrenador quisiera lo mismo, pero no por eso Héctor Herrera hizo mal. Decidió lo que creyó mejor para su carrera, su familia y es respetable. Hay que aplaudir, porque si le hace feliz, pues qué bien por él”, explicó Vela en una entrevista para ESPN.

A pesar de que el “Bombardero” de Los Ángeles FC respeta la decisión que tuvo su ex compañero de la Selección Mexicana, Carlos Vela no oculta las diferencias de nivel que hay entre Europa y la MLS. El ex futbolista del Arsenal de Inglaterra considera que el trabajo de Gerardo Martino fuese más fácil si tuviese a su disposición más jugadores que militen en el Viejo Continente.

¿Qué dijo Gerardo Martino?

El Tata aseguró que, en caso de que Héctor Herrera le hubiese pedido su opinión, el argentino habría votado por la opción de quedarse en Europa. Bajo esta concepción fue que Martino tildó de “desperdicio” que el Azteca hoy sea parte de la MLS.

“Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado”, sentenció el Tata en una entrevista con Roberto Gómez Junco. Hector Herrera makes his MLS debut with the Houston Dynamo. 🟠pic.twitter.com/IoJC7eQzYu— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 10, 2022

