Carlos Vela le responde a David Faitelson y a los aficionados mexicanos que lo quieren de vuelta en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Gerardo Martino ha visto en el ataque su mayor debilidad. Los delanteros de El Tri no han respondido con consistencia en los últimos meses y esto ha motivado a la insistencia en el regreso de futbolistas como Chicharito Hernández y Carlos Vela. El primero está “vetado” de la plantilla mexicana; el segundo le dio la espalda y no cambia de opinión.

Uno de sus principales detractores ha sido David Faitelson. El polémico periodista de ESPN criticó la actitud de Carlos Vela y lo tildó de ser un futbolista de “pobre mentalidad” al rechazar asistir a dos Mundiales de fútbol. El periodista mexicano tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta al “Bombardero” y este le respondió de una forma fría y tajante.

Me parece absurdo “rogarle” a un futbolista para que juegue con la selección mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 2, 2022

“Saludos para Carlos Vela. Carlos, te quiero preguntar una cosa. ¿No crees que en algún momento, más adelante, te vas a arrepentir de no haber jugado más con la Selección Mexicana de fútbol, sobre todo en lo que más le debe hacer ilusión a un futbolista que es jugar un Mundial? ¿No te vas a arrepentir de eso?”, pregunto Faitelson para el programa de Hérculez Gómez.

“No. No, de nada. No tengo que decirle nada a nadie”, fue la corta pero contundente respuesta del ex futbolista del Arsenal de Inglaterra.

Bajo estas circunstancias Carlos Vela le habría puesto fin a su paso por la Selección Mexicana de forma definitiva. El “Bombardero” aportó 19 goles para la causa mexicana en 72 partidos disputados. En este sentido, al proceso de Gerardo Martino se le cayeron dos de los atacantes más exitosos de los últimos tiempos del fútbol mexicano. El Tri deberá rezar por la recuperación de Raúl Jiménez, la regularidad de Funes Mori y la proyección de Santiago Giménez.

