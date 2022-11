México atento: El Tri se enfrentaría a una selección albiceleste que tendría bajas sensibles para el Mundial de Qatar 2022

Falta menos de un mes para que el balón comience a rodar en el Mundial de Qatar 2022. El Tri reza para que jugadores como Raúl Jiménez y Jesús “Tecatito” Corona llegue en óptimas condiciones al torneo. Pero México no es el único país que sufre estos problemas. La albiceleste de Lionel Messi también sufriría algunas bajas sensibles para la Copa del Mundo.

Argentina quedó enmarcada en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. El conjunto sudamericano se medirá ante México, Arabia Saudita y Polonia en su lucha por avanzar a la siguiente ronda. El actual ganador de la Copa América es una de las claras favoritas para quedarse con el Mundial, pero Lionel Scaloni tendrá que tomar en cuenta algunas de sus posibles bajas.

Paulo Dybala

Uno de los casos más dolorosos de la selección albiceleste fue la lesión de Paulo Dybala. El ex futbolista de la Juventus de Turín sufrió un desgarre en el recto femoral de la pierna izquierda. Esta lesión lo ha marginado de la Roma y, en caso de ser convocado por Scaloni, llegaría entre algodones al Mundial.

🚨 LA JOYA DYBALA SIGUE RECUPERÁNDOSE



Informa @gastonedul que el delantero argentino, Paulo Dybala le está dedicando cinco horas diarias al tratamiento de su lesión. La semana próxima se va a hacer exámenes que van a mostrar cómo es su evolución. pic.twitter.com/z9jIzZBIU1— DAT (@DeportesAlTacok) October 29, 2022

Ángel di María

El ataque sigue siendo uno de los sectores más golpeados de la selección de Argentina. El “Fideo” Di María es otro de los futbolistas que padecen complicaciones físicas en la actualidad. El experimentado jugador de la Juventus sufrió una dolencia muscular en un partido correspondiente a la UEFA Champions League. Sin embargo, se estima que el argentino pueda retomar sus actividades para mediados de noviembre, aunque llegaría a la Copa del Mundo sin ritmo. #MaccabiJuve [1 – 0]



Momento de la lesión de Angelito #DiMaria #ForzaJuve ⚪️⚫️ #FinoAllaFine 🔥#ChampionsLeague #UCL #MACJUV



pic.twitter.com/FMN7a0fCiz— Juventus Miami (@JuventusMiamiFL) October 11, 2022

Dibu Martínez

Por otra parte, el arco del conjunto albiceleste también estaría en problemas. Emiliano Martínez encendió las alarmas de los aficionados argentinos luego de salir lesionado en un partido por la Premier League ante el Newcastle. El experimentado guardameta sufrió un golpe en la cabeza que lo obligó a abandonar el partido que se desarrolló el 29 de octubre.

Giovani Lo Celso

En el marco del partido del Villarreal contra el Athletic Club de Bilbao, Giovani Lo Celso tuvo que salir lesionado del campo por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. El futbolista argentino podría quedar fuera de la Copa del Mundo a 19 días de su inicio. 🎥 Moment when Lo Celso felt discomfort in the hamstring. @gastonedul give us good news please 🙏pic.twitter.com/5XCAHKksvs— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 30, 2022

