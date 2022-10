“El equipo mexicano penosamente está en un momento muy triste”: Luis García reveló los problemas que hunden a El Tri

Séptima vez seguida que México no logra pasar de 1/8 de final en un Mundial:



❌1994 vs Bulgaria.

❌1998 vs Alemania.

❌2002 vs EEUU.

❌2006 vs Argentina.

❌2010 vs Argentina.

❌2014 vs Holanda.

❌2018 vs Brasil.