Periodista mexicano ataca a Santiago Giménez por “marcar goles decorativos”

Santiago Giménez ha vivido momentos agridulces en su primera experiencia en Europa. El futbolista mexicano está teniendo una destacada cuota goleadora a pesar de ver muy pocos minutos en cancha. Sin embargo, el ex futbolista de la Liga MX ya tuvo un percance con sus compañeros de equipo y además en México es criticado por “hacer goles de relleno”.

El joven delantero mexicano ha marcado 5 goles en 121 minutos sobre el terreno de juego. Sin duda alguna, los números del “Bebote” son sobresalientes a pesar de no haber tenido su primera titularidad con el Feyenoord. Sin embargo, sus destacados registros son cuestionados por el comentarista de TV Azteca, Luis García.

Santiago Giménez sigue metiendo goles, eso es una muy buena noticia. Su siguiente paso debe ser meter goles que no sean decorativos, y que generen puntos.— Luis García P (@GarciaPosti) September 15, 2022

¿Goles inservibles de Santiago Giménez?

El ex futbolista de Cruz Azul es la sensación del balompié azteca. El "Bebote" está llamado a ser una de las jóvenes promesas que le devuelvan los goles a la Selección Mexicana. Pero el "Doctor" García no se deja impresionar por estos registros al ser "maquilladores de resultado".

El atacante mexicano ha marcado en la victoria del Feyenoord 3-0 ante el Sparta, la goleada 4-0 sobre el Emmen, el aplastante triunfo 6-0 ante el Sturm y la derrota 4–2 con la Lazio.

