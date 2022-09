“Me desobedeció cuando soy el capitán”: el mexicano Santiago Giménez genera molestias en el vestuario del Feyenoord

La felicidad se desbordó en México con la brillante actuación de Santiago Giménez en la UEFA Europa League. El mexicano le marcó dos goles a la Lazio de Italia y dejó muy buenas impresiones internacionalmente. Pero no todo es alegría. El ex futbolista de la Liga MX habría generado molestias en su equipo.

Todo se produjo con el penal a favor del Feyenoord ya cuando el partido iba 4-0 en el marcador. Santiago Giménez se fabricó un penalti a pocos minutos de haber ingresado en el partido y, contrario a lo que tienen preestablecido en el club, el mexicano decidió patearlo por encima del capitán Orkun Kökcü. Esta desobediencia no le gustó al internacional turco.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales)“, dijo el futbolista a ESPN.

Como dato que reafirma el descontento de la “desobediencia”, Giménez no recibió mucha aprobación de sus compañeros luego de haber anotado el penal.

Por otra parte, el joven jugador del Feyenoord aclaró que no se trata de convertir el gol o no, sino de cumplir las reglas preestablecidas por el entrenador y más viniendo de un jugador que solo tiene un par de meses dentro de la institución neerlandesa.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema (…) Pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros“, concluyó.

