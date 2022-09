“La Liga MX es amateur”: desde Argentina descalifican al fútbol mexicano 

El fútbol mexicano es sin duda alguna el balompié con mayor nivel de Concacaf. Los resultados de los clubes de la Liga MX en torneos internacionales así lo demuestran. Sin embargo, desde medios argentinos se sigue cuestionando la verdadera valía del balompié azteca. En una comparativa con la MLS, ninguno de los dos torneos se salvó de ser criticado por su “bajo nivel”.

No lo sé… Pero en todo caso las dos son muy malas 🤷🏾‍♂️— Chrisland (@Chrislandteran) August 26, 2022

El portal argentino Olé, publicó un par de notas en sus redes sociales para iniciar un debate con sus usuarios y conocer si la Liga MX está entre las Diez mejores del mundo y si es superior a la MLS. La respuesta fue inmediata y todos bajo la misma línea: subestimar el fútbol mexicano. Es mejor la premier Boliviana— Señor x (@medinabecerra) August 26, 2022

Incluso, algunos se atrevieron a comentar que la liga de Bolivia es superior al nivel mostrado por los distintos equipos de la MLS y la Liga MX. La liga mexicana y la MLS son una peor q la otra los mexicanos y los yankees tienen menos fútbol q wanda nara— @damianbarrionuevo (@damianbarrion91) August 26, 2022 Aun asi,sigue siendo mejor que la liga AMATEUR sin talento propio de Mexico,mexico 28va mejor liga,Argentina 9na mejor liga.— walterfabatia (@walterfabatia1) August 18, 2022

¿Volver a la Copa Libertadores?

En los últimos meses se habló de la posibilidad de que los equipos mexicanos vuelvan a participar en los torneos de clubes de Conmebol. Sin duda alguna esta sería una buena ventana para medir el verdadero nivel de la Liga MX, luego de varios años de ausencia de los torneos de Sudamérica. MLS and Liga MX would be more than competitive.



Tigres made the Copa Libertadores final in 2015, then 2.5 years later got knocked out by Toronto in CCL.



Would MLS win the thing? No. But they wouldn't be in over their heads like many suggest. pic.twitter.com/UFkee38JFG— MLS Buzz (@MLS_Buzz) January 8, 2019

No está de más recordar que Tigres de la UANL llegó a disputar una final de la Copa Libertadores en 2015, pero cayó derrotado precisamente ante un equipo argentino: River Plate. #MayoDeRiver #Día29

⚽ Ramiro Funes Mori

🇦🇷 River Plate 3️⃣🆚0️⃣ Tigres UANL 🇲🇽

Copa Libertadores 2015 | Final – Vuelta pic.twitter.com/GonkLC4TRy— Augustoᶜᵃʳᵖ (@Augustules) May 29, 2022

También te puede interesar:

· Humillación y elogios: Cruz Azul fue destrozado por los memes y las Águilas del América se llevaron los aplausos

· ¿Adiós a Inglaterra? El Newcastle podría desechar a una joven promesa mexicana

· ¿Guillermo Ochoa se despedirá del fútbol mexicano? “Memo” y una irrechazable propuesta de España