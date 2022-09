¿Guillermo Ochoa se despedirá del fútbol mexicano? “Memo” y una irrechazable propuesta de España 

Continúa la incertidumbre en torno al futuro de Guillermo Ochoa. Cuando todo parecía encaminado a que las Águilas del América llegarían a un acuerdo de renovación con el mexicano, un fuerte aspirante desde España surge para destruir los planes. La mente maestra que estaría cocinando el traspaso tiene nombre y apellido: Javier Aguirre.

A pesar de que ya había sonado el nombre del “Vasco” con anterioridad, hoy hay un factor nuevo a tener en cuenta. Según indican los reportes, “Memo” ya tendría al día su pasaporte comunitario y este sería un factor que le abre enormemente las puertas en España.

“A Ochoa le llegó el pasaporte comunitario estando en el América. Como sufrió con ese tema. Se abre la posibilidad de que el Mallorca se interese por él y ‘Memo’ está interesado”, indicó José Luis López para TUDN.

En este sentido, Javier Aguirre sería una carta fundamental en esta hipotética transacción. El ex entrenador de Rayados de Monterrey ya había tenido contactos con su compatriota. Además, al estar el “Vasco” a cargo del club, Ochoa puede tener un panorama totalmente transparente con respecto a su rol en el equipo con 37 años de edad.

Guillermo Ochoa termina su contrato con las Águilas del América en diciembre de este año. Bajo estas circunstancias, el veterano arquero de la selección mexicana podría llegar gratis al Mallorca luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

