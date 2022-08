¿Quién reemplazará a Memo? Los candidatos para asumir la posible vacante de Guillermo Ochoa en las Águilas del América 

La incertidumbre continúa en torno al futuro de Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano pertenece a las Águilas del América, pero solo es cuestión de tiempo para que acabe su contrato. Sobre la mesa de “Memo” está la renovación, pero también múltiples ofertas de varios equipos. Ante estas circunstancias, el conjunto azulcrema deberá barajar las posibilidades en busca de un reemplazo.

Según informaciones de Récord, recopiladas por Fútbol Total MX, el estatus de una hipotética renovación de Ochoa está muy fría. El mexicano acaba su contrato en diciembre de este año y la extensión del vínculo no ha generado ruido.

Guillermo Ochoa es el futbolista mexicano mejor pagado de toda la Liga MX. Este estatus pesa incluso al momento de realizarle una mejora salarial en un próximo contrato. En caso de que las Águilas del América no logren retener a “Memo”, el club ya estaría barajando algunas opciones.

Los sustitutos de Guillermo Ochoa

En caso de que “Memo” decida abandonar el barco de Fernando Ortiz, uno de los principales candidatos, aunque muy poco creíble, es Agustín Marchesín. Sin embargo, la complicación de este fichaje deriva en que el guardameta actualmente pertenece al Celta de Vigo y mantiene un vínculo con el club español hasta 2025.

Pero quizá la opción más factible será mirar al banquillo de suplentes. Las Águilas del América poseen a un par de arqueros inscritos en el torneo. Óscar Jiménez y Fernando Tapia estarían esperando su oportunidad tras el fin del ciclo de Ochoa. En este sentido, Jiménez tendría cierta ventaja pues cuenta con experiencia en la primera división del fútbol mexicano. View this post on Instagram A post shared by Oscar F (@oscarfcofabela1)

