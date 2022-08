Guillermo Ochoa podría dejar plantada a la Liga MX: “Memo” y sus opciones para continuar con su carrera

Guillermo Ochoa es uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. El experimentado guardameta es uno de los arqueros más consolidados dentro de la Liga MX. Sin embargo, “Memo” está por concluir su contrato con las Águilas del América. A pesar de que podría continuar en el conjunto azulcrema, hay otras opciones sobre su mesa.

“Memo” apunta para disputar su quinto Mundial en Qatar 2022. Este será un gran factor a tomar en cuenta de cara a el próximo paso de su carrera. A pesar de su edad, Guillermo Ochoa sigue interesando en otras latitudes. El conjunto azulcrema ve como peligra su deseo de que el guardameta de El Tri cuelgue sus guantes dentro del club.

Las opciones de Guillermo Ochoa

En primera instancia, Las Águilas del América suenan como el principal postor por el mexicano. Según reportes de Universal Deportes, el conjunto azulcrema pica adelante en una previsible renovación de “Memo”.

Sin embargo, la MLS ha asomado la posibilidad de “robar” otra estrella mexicana y llevarla a su torneo, como los casos de Carlos Vela, Chicharito Hernández, Héctor Herrera, entre otros.

Finalmente, sigue latente una nueva posibilidad de “Memo” en el fútbol europeo. Se estima que el Sporting de Gijon de España estaría interesado en el arquero mexicano de 37 años de edad. No está de más recordar que la institución española fue comprada por el Grupo Olregi, organización que tiene en su poder a varios equipos de la Liga MX. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

