Guillermo Ochoa dejó su huella en Francia: la Ligue 1 recordó cuando “Memo” fue la pesadilla del PSG

Guillermo Ochoa sigue siendo uno de los referentes de la selección mexicana. El experimentado arquero de las Águilas del América tuvo un gran paso por el fútbol europeo. A pesar de que “Memo” no pudo jugar con algún gigante de Europa, si supo hacerlos sufrir. El Paris Saint-Germain con todas sus estrellas puede dar fe de ello.

A través de las redes sociales, Guillermo Ochoa fue recordado por la cuenta oficial de la Ligue 1. “Memo” quedó grabado en la mente de los franceses con su maravillosa actuación del 18 de agosto de 2013.

Al arquero mexicano defendía la portería de uno de los equipos más modestos de Francia que luchaba constantemente por mantenerse en primera división. Cada partido del Ajaccio era sufrimiento, pero ahí estaba el azteca para salvar a su club.

Aquella noche, el PSG se llevó un balde de agua fría gracias a la actuación de “Memo”. Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani no pudieron superar a un inspirado arquero mexicano que le intentaron anotar en 39 ocasiones (17 de ellos directo a portería), pero que ninguno de ellos pudo entrar.

"@lequipe: Guillermo Ochoa a obtenu la note de 9/10 pour sa prestation vs le PSG(12 arrêts effectués) pic.twitter.com/xYJX0fhQvW" #FrançoisMemé— Alberto Gutiérrez Cázares (@albertogutierez) August 19, 2013

Nueve años han pasado de aquel legendario partido y Guillermo Ochoa sigue siendo un referente del fútbol mexicano. El arquero de las Águilas del América es una de las principales figuras del equipo y capitanes de la selección mexicana. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

