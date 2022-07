Guillermo Ochoa y su contundente mensaje a los detractores de las Águilas del América 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El inicio del Apertura 2022 del fútbol mexicano vuelve a desnudar las falencias de los grandes clubes. Chivas de Guadalajara y las Águilas del América vuelven a verse en el fondo de la tabla de la Liga MX. Ante la exigencia de resultados, el capitán del conjunto azulcrema Guillermo Ochoa intentó calmar las preocupaciones al mandar un mensaje a quienes prevén una temporada desastrosa para el club.

“No es ni necesario (mandar mensaje de calma), internamente es así; es el América y cuando se pierde siempre hay mensajes de fuera y los medios hablan y la gente habla. Hay que mantener la línea de calma, se cree mucho en el proyecto, los nuevos se van adaptando, hay gente que está lesionada y no hay que hacer más grandes las cosas, no fue el resultado deseado, pero el equipo ha trabajado bien (…) Nada, no buscar exagerar las cosas, todavía falta mucho torneo, muchos partidos”, sentenció Ochoa en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

A pesar de las palabras alentadoras de “Memo”, la situación del club si es preocupante. En la Liga MX se han jugado cuatro partidos de los cuales las Águilas del América sólo han podido ganar uno. Este rendimiento los ubican en la decimoquinta casilla de la tabla de posiciones.

“Obviamente hay condiciones que uno no puede mencionar porque van a decir que son excusas tontas, pero influyen, son pequeños detalles a los que uno no está acostumbrado en este tipo de terrenos; ellos sacan ventaja de jugar así, a nosotros nos costó adaptarnos un poco al terreno, encontrar el bote, el ritmo, el juego. También no estuvimos muy claros de tres cuartos para adelante y ni hablar”, concluyó.

Próximos partidos de las Águilas del América

El conjunto azulcrema tendrá una serie complicada de partidos para intentar salir de esta pesadilla. Las Águilas del América se enfrentarán al Real Madrid este martes 26 de julio, al Club León el domingo 31 de julio y a Los Angeles FC el miércoles 3 de agosto. #VuelaElAve 🦅



América vs Real Madrid @realmadrid

🗓️ | 26 de julio

🇺🇸 | San Francisco

🕕 | 21:30 hrs

🏟️ | Oracle Park pic.twitter.com/uVrYr0w2c9— Club América (@ClubAmerica) July 26, 2022

