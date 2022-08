Chivas de Guadalajara y su choque con la afición: jugador del “Rebaño Sagrado” fue captado en video callando a los aficionados 

ÚLTIMOS 9 PARTIDOS DE CHIVAS VS RIVALES CON 10:



⚠️ 1-1 vs Atlas

❌ 1-2 vs Mazatlán

⚠️ 0-0 vs Pachuca

⚠️ 1-1 vs Atlas

⚠️ 1-1 vs Toluca

⚠️ 1-1 vs Atlas (vs 9)

⚠️ 0-0 vs Club América

⚠️ 0-0 vs Monterrey

❌ 0-3 vs León



• Chivas NO gana, NO gusta y NO golea vs 10. https://t.co/XRi7v1Uh1M— Josh Mendoza (@JoshimarMM) August 18, 2022