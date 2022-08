¿El regreso del Ricardo Ferretti a la Liga MX? Chivas de Guadalajara y Pumas de la UNAM son vinculados con el “Tuca” 

El fútbol mexicano ya llegó a la mitad de la fase regular del torneo Apertura 2022. Mientras se desarrollan los partidos, hay dos clubes que no están cumpliendo con sus expectativas y tienen a sus entrenadores en la cuerda floja. Chivas de Guadalajara y Pumas de la UNAM son un par de procesos que no están dando resultados. Ante la ausencia de victorias, Ricardo Ferretti surge a la escena.

Tanto el “Rebaño Sagrado” como “Los del Pedregal” no han podido engranar su estilo de juego en el torneo azteca y han sido muy vulnerables ante sus rivales. El tiempo de espera estaría llegando a su fin y el llamado de emergencia de ambas instituciones coincidirían con el número telefónico del “Tuca”.

👀Según El Universal, Ricardo Ferretti es opción para Chivas y Pumas; recordar que el 'Tuca' se quedó sin trabajo tras salir de los Bravos.



Tanto rojiblancos como auriazules han tenido un mal torneo, por lo que podrían buscar un nuevo entrenador en las siguientes semanas pic.twitter.com/VioOOxOMBS — Futbol Total (@MXFutbolTotal) August 17, 2022

Según informaciones del Universal, el experimentado estratega brasileño estaría en el radar de estos dos importantes clubes del fútbol mexicano. Esta sería una oportunidad para que Ferretti borre la mala imagen que dejó en el banquillo de los Bravos de Juárez.

Chivas y Pumas se debaten los últimos puestos de la Liga MX

En ambas circunstancias, Ricardo Ferretti tendría que hacer magia para escalar posiciones y meterse en los puestos de clasificación. En el caso de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini solo ha podido ganar un partido en siete oportunidades. “Los del Pedregal” se ubican en la decimotercera posición de la tabla con solo ocho unidades. Sin duda alguna un pésimo rendimiento ante la gran inversión del club de Dani Alves.

Sin embargo, el presente de Chivas de Guadalajara es mucho peor. El histórico conjunto mexicano, junto a Querétaro, son los únicos dos equipos que no han podido ganar en él Apertura 2022. El “Rebaño Sagrado” está a dos puntos del último puesto de la Liga MX. Ricardo Cadena tendría sus horas contadas. Sea cual sea el hipotético destino de Ricardo Ferretti, lo cierto es que no lo tendrá para nada fácil en su retorno a los banquillos del fútbol azteca. Ricardo Ferretti tiene 12 títulos con Tigres, 9 de ellos fueron con André-pierre Gignac.



Solo la Interliga, Apertura 2011 y Copa MX 2014 las ganó sin él.



En toda su carrera, Tuca ha sido campeón 16 veces, el 56% con Gignac.



¿Qué sería de Ferretti sin André? pic.twitter.com/vhDijVJ0oQ— Edu Torres (@edutorresr) December 23, 2020

