Chivas de Guadalajara se despidió de su fichaje bomba: la millonaria cantidad que exigían en Estados Unidos por Brandon Vázquez 

Al iniciar el Apertura 2022 del fútbol mexicano, Chivas de Guadalajara tenía las alarmas encendidas. Las preocupaciones del “Rebaño Sagrado” se centraban en la lamentable lesión que dejará fuera de la temporada a José Juan Macías. Ante este imprevisto, el club debía buscar un reemplazo y aunque fichó a Santiago Ormeño, el conjunto azteca tenía en el radar a Brandon Vázquez, pero el precio les quitó las ganas.

Según informaciones expuestas por David Medrano, el “Rebaño Sagrado” tenía serias intenciones de contratar al joven mexicoamericano que se ha convertido en la sensación de la MLS. Chivas tenía presupuestado medio millón de dólares por el atacante, pero el precio que les habrían regateado en Cincinnati FC los dejó con la boca abierta.

¿Cuánto pedían por Brandon Vázquez?

La información señala que el conjunto de la MLS no iba a dejar marchar tan fácil a una de las jóvenes promesas del fútbol de Concacaf. La directiva de Chivas de Guadalajara habría recibido una contraoferta que rondaba los $5 millones de dólares, es decir, 10 veces más de lo que calculaban en e “Rebaño Sagrado”. Como era de esperarse, el conjunto mexicano cerró el maletín y regresó a la Liga MX. View this post on Instagram A post shared by FC Cincinnati (@fccincinnati)

El mexicoamericano de oro

A pesar de que suene exorbitante la cifra por Brandon Vázquez, lo cierto es que el ex jugador de Xolos de Tijuana está haciendo méritos para valer dicha cantidad. El joven atacante de 23 años de edad es uno de los máximos goleadores de la MLS. Su poderoso portento físico lo hace un imán de centros, pero también es hábil con los pies. El mexicoamericano lleva 13 goles en la temporada y cada uno de ellos de diferente factura.

