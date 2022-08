¿Miguel Herrera cerca del fracaso en el fútbol mexicano? En las redes sociales piden la salida del “Piojo”

Tigres de la UANL es uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano. El poderío económico del conjunto felino los ha llevado a convertirse en uno de los planteles más completos de la Liga MX. Sin embargo, los tiempos de trofeos y dominio quedaron en el pasado. Miguel Herrera llegó para devolverle la gloria al club, pero hasta los momentos sus ideas no han sido respaldadas por campeonatos.

El “Piojo” llegó a Tigres de la UANL en 2021. La contratación del mexicano significó un gran golpe sobre la mesa para poder figurar nuevamente entre los primeros puestos de la Liga MX. Miguel Herrera llegó para sustituir al histórico Ricardo Ferretti y con una intención más que clara: ganar títulos.

Efectividad de Tigres poco convincente

Miguel Herrera llegó a 50 partidos al mando de Tigres de la UANL. Sin embargo, los registros del “Piojo” no han sido para nada convincentes. 25 victorias, 10 empates y 15 derrotas ha sido el balance del conjunto felino para un 57% de efectividad. View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrera (@miguelherreradt)

Piden la salida de Miguel Herrera

Luego de la última derrota del club ante el Pachuca, las críticas se han desatado a través de las redes sociales. Las ideas del “Piojo” no terminan de engranar en el equipo, las expulsiones e indisciplinas de la plantilla han estado a la orden del día, sin dejar de mencionar que el club perdió el liderato de la Liga MX. Ante este panorama, la afición felina ha comenzado a cansarse. Este torneo debe ser el último de Miguel Herrera en Tigres, gana el título o se larga.



No puede con los equipos de Liguilla



Se pone a experimentar en juegos importantes



Regala de maneras muy tontas los juegos



Se la pasan con montones de expulsiones



Esto ya no puede aceptarse— Rafael Rivera (@RafaDato2) August 8, 2022 Esta historia ya la ví.



Mientras esté Miguel Herrera, Tigres no volverá a ser campeón.— •FAFHOO• (@Fafhoo) August 8, 2022 Miguel Herrera cuando juega con rivales de liguilla pic.twitter.com/AWwXusDydi— Ojalá me lleve al Uni🎶🔥 (@elcompaquique) August 8, 2022 Cuando Tigres juega vs equipos con cierto nivel de intensidad, sale mal en funcionamiento.



Atlas, León (Holan), Santos, Pachuca o Necaxa.



Esa es la fórmula para vencerlos, y dos de esos rivales fue en semifinales.



Miguel Herrera corrige o en octubre habrá que quitarlo. pic.twitter.com/LDOgTzoYny— Edu Torres (@edutorresr) August 8, 2022 Miguel Herrera se tardó en ajustar, Tigres NO EXISTIÓ EN LA SEGUNDA MITAD, y pierde ante un rival ligeramente mejor que los anteriores.



¿Ya ven por qué les digo que jugando así no vamos a campeonar?



¡TODO POR MEJORAR!— Jaime Garza (@JaimeGarza94) August 8, 2022 A pero con Miguel Herrera este equipo volaría, para atrás ni para agarrar vuelo, chingo de goles, ni pex, algun día se tiene que ir.— Sergio Martinez (@SergioM75291005) August 8, 2022 Aplauden y festejan… pero porque ya concluyó el partido. Los Tigres de Miguel Herrera terminaron pidiendo la hora contra el PEOR equipo de la Liga MX como el Querétaro.— Felipe Galindo (@FelipeGalindot) July 31, 2022

También te puede interesar:

° ¿Nahuel Guzmán se va de México? El “Patón” habló de su posible salida a Boca Juniors

° Ricardo Cadena pone en riesgo su continuidad con Chivas de Guadalajara: “Estoy muy dolido y triste”

° André-Pierre Gignac y su amor por la Liga MX: el francés rechazó un par de millonarias ofertas para quedarse en México