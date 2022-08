Ricardo Cadena pone en riesgo su continuidad con Chivas de Guadalajara: “Estoy muy dolido y triste”

Chivas de Guadalajara se hunde cada vez más en el Apertura 2022. El histórico conjunto mexicano pasa por una gran crisis deportiva que podría dejarlos en la última posición de la tabla. Con la derrota 2-1 ante Mazatlán, el puesto de Ricardo Cadena está en tela de juicio y el propio entrenador considera que su futuro está en manos de la directiva del “Rebaño Sagrado”.

“(sobre salir de Chivas) Yo creo que más bien esa pregunta para nuestra directiva. En este momento estoy muy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo en este compromiso y acabo de hablar con el grupo. Decirles que no podemos escondernos, es la realidad. No voy a esconderme porque el tema está ahí, soy realista. El problema lo tenemos, no me voy a esconder, la pregunta la puede responder la directiva”, explicó el entrenador en rueda de prensa post partido.

Ricardo Cadena sin excusas

¿Por qué Chivas de Guadalajara está hundido en la tabla? Con una temporada para el olvido y sin siquiera ganar un solo partido, Ricardo Cadena habló de los males del club. A pesar de que mencionó algunos factores extradeportivos, el estratega mexicano está consciente de que gran parte de los errores han sido propios.

“Durante estas siete jornadas ninguna situación ha sido favorable en decisiones arbitrales. En el tema de goles convertidos, pero ha sido mucho por nosotros, hemos tenido opciones de convertir y no hemos podido. No hemos convertido en situaciones importantes, Mazatlán sí lo supo hacer y nos supera”, concluyó.

También te puede interesar:

° Chivas de Guadalajara sumergido en una trágica crisis deportiva: el “Rebaño Sagrado” vuelve a perder en la Liga MX

° Nicolás Larcamón levanta la mano para dirigir a los grandes de México: “No voy a ser hipócrita, sí es mi sueño”

° Chivas de Guadalajara, el hazmerreir de la MLS: LA Galaxy se burló del conjunto mexicano en las redes sociales