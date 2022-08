Chivas de Guadalajara sumergido en una trágica crisis deportiva: el “Rebaño Sagrado” vuelve a perder en la Liga MX

El Mazatlán FC venció este viernes como local por 2-1 a las Chivas del Guadalajara, que siguen sin ganar en el torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano que disputa su séptima jornada.

Emilio Sánchez y Oswaldo Alanís marcaron por el Mazatlán, que consiguió su primera victoria el torneo y subió al decimoquinto lugar con seis puntos. Ángel Zaldívar anotó por el Guadalajara, que descendió al decimosexto puesto con cinco unidades.

Las Chivas salieron revolucionadas en los primeros instantes del partido y en el minuto 3 Cristian Calderón cobró un tiro libre que exigió al guardameta uruguayo Nicolás Vikonis.

En otro tiro libre, ahora en el minuto 9, Alexis Vega cobró la pelota parada por la derecha y cruzó un servicio que Luis Olivas mandó apenas por encima del travesaño.

Tras ello, el Guadalajara bajó su intensidad y el Mazatlán se asentó en el campo, de la mano del colombiano Nicolás Benedetti, quien realizó un par de tiros a puerta en el minuto 31 y en el 37 que rechazó el portero Miguel Jiménez.

El Guadalajara dominó los minutos iniciales de la segunda parte, sin embargo Nicolás Vikonis evitó que se fuera arriba en el marcador al detener remates de Carlos Cisneros y Zaldívar.

El Mazatlán aprovechó la expulsión de Fernando González en el 62 para abrir el marcador. El panameño Edgar Yoel Bárcenas, en el minuto 69, asistió desde la banda izquierda a Emilio Sánchez, quien con un cabezazo convirtió el 1-0.

Las Chivas reaccionaron y en una jugada individual Pavel Pérez provocó un penalti que Zaldívar falló, pero en el rebote de la atajada de Vikonis labró su error para definir el 1-1 en el minuto 78.

Cuando parecía que se firmaría la igualada, el Mazatlán consiguió la victoria. En una jugada de tiro libre, Oswaldo Alanís le pegó al balón, que se estrelló en la barrera y se convirtió en el 2-1 en el 87.

La séptima jornada del Apertura se inició este jueves con el triunfo del bicampeón Atlas por 3-1 sobre los Gallos Blancos del Querétaro.

Este sábado, el León visitará a los Rayados del Monterrey y el Cruz Azul al Santos Laguna. El domingo, el Toluca recibirá al Tijuana, el San Luis al Necaxa, el Pachuca a los Tigres UANL y el América al Juárez FC.

A la séptima jornada le quedará pendiente el Puebla-Pumas UNAM, que se realizará el próximo 23 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

