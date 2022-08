Chivas de Guadalajara, el hazmerreir de la MLS: LA Galaxy se burló del conjunto mexicano en las redes sociales 

Las Chivas de Guadalajara viajaron a Estados Unidos en representación del fútbol mexicano en un partido ante Los Angeles Galaxy. Sin embargo, el resultado fue a favor del conjunto de Javier “Chicharito” Hernández. El duelo finalizó 2-0 y significó una triste participación del “Rebaño Sagrado” en la Leagues Cup. En medio de la desazón azteca, el conjunto de la MLS aprovechó para burlarse.

Aquel histórico y temido equipo mexicano hoy está más vulnerable que nunca. A raíz de la contundente victoria estadounidense, Los Angeles Galaxy compartieron un famoso video de Gonzalo, un aficionado de Chivas de Guadalajara que lamenta los reveses de su club. En las redes sociales publicaron el material bajo el texto: “Buenas noches, Gonzalo”. El conjunto de Javier Hernández se burló del Rebaño que ya no es tan Sagrado.

Chivas sigue sumergido en una crisis

El histórico conjunto mexicano pasa por un complicado presente. La derrota en la Leagues Cup no hace más que certificar su mal arranque en la Liga MX. Chivas de Guadalajara acumula ocho partidos sin ganar y en esta temporada no ha conseguido su primer triunfo. Esta situación los coloca en la decimoquinta posición en el fútbol mexicano lejos de los puestos de clasificación a la Liguilla. NO LEVANTAN 😐😐



Chivas sigue sin poder ganar y ahora pierde dos goles a cero ante el Galaxy de Los Angeles.



Chicharito fue titular y casi moja.



Joveljic y Pérez los anotadores del partido.



DETALLES: https://t.co/BE8clSo7lK pic.twitter.com/H1mpvjvaOe— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 4, 2022

Bajo estas circunstancias se estima que el puesto de Ricardo Cadena está en peligro. Los reportes indican que el próximo partido del “Rebaño Sagrado”, este viernes 5 de agosto ante Mazatlán, definirá la continuidad del estratega mexicano.

También te puede interesar:

· Chicharito pone en peligro su futuro: Javier Hernández estaría incumpliendo una de las condiciones para mantenerse con Los Angeles Galaxy

· Atención Chivas de Guadalajara: Chicharito habló de su posible retorno al “Rebaño Sagrado”

· Nicolás Larcamón levanta la mano para dirigir a los grandes de México: “No voy a ser hipócrita, sí es mi sueño”