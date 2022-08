Chicharito pone en peligro su futuro: Javier Hernández estaría incumpliendo una de las condiciones para mantenerse con Los Angeles Galaxy

La llegada de Javier Hernández a la MLS significó uno de los últimos bombazos del torneo. Chicharito llegó a Los Angeles Galaxy como una de las grandes estrellas del equipo. Luego de un comienzo titubeante, el mexicano logró asentarse en su segundo torneo con el club, pero en esta temporada vuelve a estar en peligro por su rendimiento al punto de estar cerca de no cumplir con sus objetivos.

El ex futbolista de Chivas de Guadalajara es uno de los jugadores mejores pagados del fútbol de Estados Unidos. Chicharito es jugador franquicia del LA Galaxy y debe hacer valer su rótulo a través de los goles. Pero esta temporada está por debajo de una cuota que le impediría renovar con su club.

¿Cuál es la meta del LA Galaxy para renovar a Chicharito?

Según informaciones de Fútbol Total MX, el goleador histórico de la selección mexicana tiene que apurar en sus estadísticas para poder dejar satisfechos a los dueños del club. El reporte indica que para que el club acceda a renovarle el contrato a Chicharito, el azteca deberá hacer más de 12 goles en la temporada. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

Actualmente, Javier Hernández acumula 7 anotaciones. El último gol del mexicano fue anotado hace más de un mes. En este sentido, el veterano atacante de 34 años de edad deberá marcar al menos 6 goles más para extender su contrato que finaliza en diciembre de este año.

Chicharito todavía tiene 12 partidos por delante para poder llegar a esa cifra y, más importante aún, meter al LA Galaxy en los playoffs de la MLS.

