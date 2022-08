André-Pierre Gignac y su amor por la Liga MX: el francés rechazó un par de millonarias ofertas para quedarse en México 

André-Pierre Gignac se ha convertido en uno de los mejores futbolistas extranjeros que han pisado la Liga MX. El fichaje del francés por Tigres de la UNAM sorprendió al mundo futbolístico. Tras varias temporadas destacando en el balompié azteca, el ex atacante del Olympique de Marsella reveló que ha sido tentado por millonarias ofertas para salir de México.

El veterano atacante “galo” se ha convertido en uno de los estandartes del fútbol mexicano. La calidad de Gignac lo hace uno de los futbolistas más codiciados del torneo, sin importar su edad. Un jugador de su calibre no ha estado exento de tentaciones y el dinero no ha sido un impedimento para exóticos clubes de otros continentes.

“Recibí una oferta de China, $18 millones de dólares por dos años, tres años en Arabia por $10 millones de dólares al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo”, reveló el francés en una entrevista para Desde el Cerro de la Silla.

¿Por qué se quedó Gignac en México?

André-Pierre Gignac encajó muy bien en México. En varias ocasiones el atacante francés ha manifestado su afinidad por la cultura, la gente y el fútbol mexicano. De hecho, Gignac ha revelado que le hubiese gustado vestir los colores de El Tri. Bajo estas circunstancias, el francés admitió que no hubiese cambiado toda la pasión del balompié azteca por unos cuantos millones de dólares.

“Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con Playoffs”, concluyó.

