Tom Homan justifica el fin del TPS para salvadoreños y destaca la seguridad de ese país bajo Bukele

A pocas horas de que expire la protección migratoria para miles de salvadoreños en Estados Unidos, el zar fronterizo Tom Homan defendió este martes la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador y argumentó que las condiciones de seguridad en ese país han cambiado. “El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá”, declaró Homan ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca, en referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La designación de TPS para El Salvador está programada para concluir este miércoles 9 de septiembre. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), tanto el estatus como los beneficios asociados tienen previsto finalizar en esa fecha.

El programa ha permitido durante años que miles de salvadoreños permanezcan legalmente en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar mientras mantienen la protección migratoria. Actualmente, se estima que alrededor de 170,000 ciudadanos salvadoreños se benefician del TPS.

Ep 302- El TPS para cerca de 170,000 salvadoreños vence este 9 de septiembre, tras décadas de protección migratoria. El abogado Ángel Leal explica qué significa este cambio.08/09/26 pic.twitter.com/JEXvrYUpk1 — Asi Veo Las Cosas (@_asiveolascosas) September 8, 2026

Homan cuestiona décadas de renovaciones del TPS

Homan también criticó que el programa haya sido extendido repetidamente durante décadas, pese a que su naturaleza es temporal y a que las condiciones de los países beneficiarios pueden cambiar. “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian”, afirmó. El funcionario agregó: “Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”.

La eventual terminación del TPS dejaría a los beneficiarios sin la protección contra la deportación y sin la autorización de empleo que obtienen exclusivamente mediante ese programa, salvo que cuenten con otra base legal para permanecer o trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, Homan evitó confirmar si la protección terminará definitivamente este miércoles o si el gobierno pudiera anunciar una extensión de última hora.

“Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello”, señaló. La posible expiración coloca a miles de familias salvadoreñas ante un escenario de incertidumbre migratoria, mientras la administración Trump mantiene su política de reducir los programas de protección temporal y reforzar las medidas de control migratorio en Estados Unidos.

Sigue leyendo: