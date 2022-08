“La MLS es tomada como unas vacaciones”: Crece la ola de indignación por la vergonzosa jugada de Giorgio Chiellini con Los Ángeles FC

Giorgio Chiellini pasó rápidamente de héroe a villano en Estados Unidos. El veterano defensor de 37 años de edad llegó a la MLS con una gran trayectoria a su espalda. Las expectativas eran gigantes sobre el ex defensor de la Juventus de Turín. Sin embargo, en medio de un partido, Chiellini fue protagonista de una jugada que le dio la vuelta al mundo. Mientras en el torneo estadounidense intentan mejorar la imagen del nivel del campeonato, el defensor italiano realizó una grotesca interrupción del partido con la mano que avergüenza a toda la MLS.

Mucho se ha hablado de que la MLS es un torneo en el que las estrellas del fútbol mundial van a vacacionar. Este problema ha persistido durante años. Grandes equipos del fútbol de Estados Unidos han hecho rimbombantes fichajes para limpiar un poco esa concepción. Pero a Los Ángeles FC les jugó una mala pasada su prestigioso defensor italiano.

Lo insólito de la acción de Giorgio Chiellini es que no fue expulsado. A pesar de que fue una jugada en la mitad de la cancha, era más que evidente que el defensor no tenía intenciones de jugar la pelota y además iba a ser sobrado por la misma, hecho que pudo haber generado un prometedor ataque para el rival.

El mundo se burla de la MLS

Esta acción no pasó desapercibida. El video fue difundido masivamente y, aunque la intención de muchos era mostrar la curiosa jugada del Giorgio Chiellini, gran parte de las personas utilizaron estas imágenes para desprestigiar en balompié estadounidense.

