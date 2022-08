La fiesta de Canelo Álvarez: conoce el precio de los boletos para asistir a la celebración luego del combate del mexicano 

Saúl Álvarez está a las puertas de una de las peleas más importantes de su carrera. El Canelo se enfrentará a Gennady Golovkin en un combate en el que estará mucho en juego. El T-Mobile Arena se vestirá de gala una vez más para acoger al tapatío. Lo curioso es que sea cual sea el resultado, una gran fiesta acaparará toda la atención tras la pelea.

Este combate es muy importante para el Canelo. Golovkin ha sido una piedra en el zapato del tapatío y ahora deberá ganar para silenciar las críticas de los rivales tras su última derrota contra Dmitry Bivol.

Por otra parte, Gennady Golovkin afrontará una de sus más importantes peleas de toda su carrera. El kazajo tiene su espinita con el mexicano y una victoria podría sellar con broche de oro su exitosa carrera sobre los cuadriláteros. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

La fiesta tras el combate entre Golovkin y Canelo

Según informaciones de Milenio, este evento se desarrollará en el Resorts World Las Vegas, puntualmente en el Zouk Night Club. La celebración iniciaría a las 22:00 horas (del centro de Las Vegas). Entre los cantantes principales está el popular rapero Travis Scott. View this post on Instagram A post shared by Zouk Group (@zoukgrouplv)

Ahora bien, en cuanto al precio de las entradas hay para todos los gustos. El más económico ronda los $75 dólares para las mujeres y los $125 dólares para los hombres, mientras que la menor experiencia VIP circula entre los $250 dólares.

Costos del piso principal en la “Canelo Party”