“Gennady Golovkin es una mierda de persona”: Canelo Álvarez explota públicamente contra el peleador kazajo 

Falta poco más de un mes para que se desarrolle el esperado tercer combate entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. El 17 de septiembre se verán las caras estos dos grandes peleadores en Las Vegas. En medio de la cuenta regresiva, el boxeador mexicano ha comenzado a calentar la pelea y llevarla a un escenario personal con insultos hacia “GGG”.

“Golovkin es una mierda de persona, un hipócrita. Pregúntale a la gente fuera de cámaras cómo se porta, pero cuando prenden la cámara se hace el muy buena gente, el respetuoso. A mí me cae mal la gente doble cara, si de mí dicen que soy ‘mamón’ está bien, pero así soy, no finjo ser otra cosa“, sentenció Saúl Álvarez en unas declaraciones para TV Azteca, recopiladas por Mediotiempo.

Canelo no ha sido el único que ha tirado algunos dardos. En los últimos días, Golovkin aseguró que el tapatío utilizó a algunos de los jueces en sus peleas previas. “GGG” indicó que Canelo había sido mal criado y que de la mano de Óscar de la Hoya era protegido en múltiples ocasiones. Ante las críticas del kazajo, Álvarez pretende que se las diga en persona.

“Por un lado dice que me respeta a mí y mi carrera, pero va por otros lados diciendo todo lo contrario. Debería tener los pantalones de hablarme así a la cara”, manifestó el tapatío.

Revancha con Dmitry Bivol

Tras varios meses de la mala presentación de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol, el tapatío reconoció que no debió perder aquella noche contra el ruso. Sin embargo, el púgil mexicano admitió que está centrado en vencer a Golovkin el 17 de septiembre para luego buscar su ansiada revancha contra Bivol en 2023.

“No tuve que haber perdido con un peleador como Bivol porque no es mejor que yo, pasaron muchas cosas que no debieron pasar. A futuro lo único en lo que pienso es en ganarle a Gennady Golovkin y la revancha contra Bivol para 2023“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

