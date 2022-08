¿Canelo Álvarez utiliza a los jueces? Gennady Golovkin enciende la polémica y pone en tela de juicio las victorias pasadas del mexicano 

En poco más de un mes se llevará a cabo una de las peleas más esperadas de los últimos años. Canelo Álvarez buscará limpiar su imagen luego de una pésima presentación ante Dmitry Bivol, mientras que Gennady Golovkin buscará la gloria en una de sus últimas batallas sobre el ring. En medio de la espera, el kazajo comienza a encender la polémica.

No está de más mencionar que los otros dos combates entre Canelo y Golovkin fueron bastante cerrados. Esta paridad permite que se generen suspicacias sobre los resultados. Incluso, en una de sus peleas la jueza Adelaide Byrd fue investigada por su sorprendente marcador 118-110 a favor del tapatío. Ante las dudosas tarjetas del pasado, el kazajo insinuó que algunos jueces fueron usados.

“No he pensado mucho en eso. Me di cuenta de que esas personas que dieron esos puntajes fueron utilizados. Se usaron como se usan los pañuelos desechables. Era hora de usarlos, se usaron y se desecharon”, sentenció Golovkin en una entrevista con New York Post.

Por otra parte, Gennady Golovkin continuó encendiendo la llama entre ambas esquinas. El peleador de 40 años de edad tildó de “tóxico” el ambiente en que se ha desenvuelto el peleador mexicano.

“La forma en que probablemente lo criaron y el nivel de toxicidad a su alrededor, personas tóxicas que están en su campamento”, concluyó.

Gennady Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentarán el próximo sábado 17 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

