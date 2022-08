Henry Martín y su contundente mensaje para llegar al Mundial de Qatar 2022: el atacante de las Águilas del América le dejó un recado a Gerardo Martino 

Henry Martín ha recuperado su nivel y calienta la competencia de atacantes rumbo a Qatar 2022. Raúl Jiménez sería el único futbolista que tendría su puesto asegurado en la delantera. Los otros cupos serían peleados por Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez, Javier Hernández y un renacido Henry Martín. El atacante de las Águilas del América comienza a enviar sus mensajes para que el “Tata” lo tome en cuenta para el Mundial.

“También me deja tranquilo haber enfrentado al Manchester (City), Chelsea, Real Madrid porque son los partidos que vas a enfrentar en un Mundial, son de esta calidad, de esta clase de partidos. Entonces si pude competir y hacer un buen papel, me da la tranquilidad de que puedo hacerlo también en un Mundial”, sentenció Henry Martín en una entrevista con Fox Sports.

Por otra parte, el portentoso atacante del fútbol mexicano colocó entre sus experiencias su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, torneo con el que espera estar por encima de sus competidores por un puesto en el ataque.

“No sé si sea ventaja (haber estado en Tokio), pero al menos para mí haber competido contra esos equipos me deja tranquilo porque no fue fácil conseguir esa medalla“, indicó.

Henry Martín le da la espalda a las críticas

Para nadie es un secreto que la carrera de Henry Martín pasaba por momentos muy bajos. Incluso se habló de que el futbolista podría haber salido desechado de las Águilas del América. Pero lejos de desconcentrarlo, el veterano atacante de 29 años de edad no se dejaba llevar los las críticas del pasado y pudo salir adelante.

“Lo más importante es no hacer caso a lo que te dicen, ni tanto para bien ni tanto para mal, o sea, no eres el peor cuando fallas ni eres el mejor cuando anotas, y justamente estoy en ese punto. Pasé una etapa muy mal en donde no la metía ni porque la portería midiera el doble y ahora parece que hasta con los ojos cerrados estoy metiendo gol, así es el fútbol, así es el delantero”, concluyó.

Henry Martín acumula un gran registro goleador en este torneo del fútbol mexicano. Con apenas seis partidos jugados, el atacante ya acumula cuatro goles.

