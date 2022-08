Chicharito le echó la culpa a Gerardo Martino: “Eso le corresponde al entrenador”

La novela de Chicharito Hernández con la selección mexicana pica y se extiende. Cada vez quedan menos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y en este sentido quedan menos oportunidades para que Javier Hernández sea tomado en cuenta para la Copa del Mundo. Luego de varios desplantes de la selección mexicana, el veterano atacante de Los Ángeles Galaxy se hartó de esperar y le pasó la presión a Gerardo Martino.

Mucho se ha hablado de los presuntos acercamientos entre el “Tata” y Chicharito. A pesar de estos alentadores reportes, Javier Hernández ha seguido estando excluido de la selección mexicana. Con el mundial a la vuelta de la esquina y pocos partidos amistosos para probarse, el azteca manifestó su disponibilidad con El Tri y se lavó las manos ante sus ausencias.

“Siempre estoy abierto, he tratado de hacer lo mejor en mi cabeza para seguir haciendo de la mejor manera en mi equipo y si llegan los llamados, eso le corresponde al entrenador, sigo abierto a la posibilidad si no, ya me hubiera retirado de la selección. Seguiré haciendo de la mejor manera dentro del campo, también en mi criterio y ya lo veremos en el futuro”, manifestó Hernández para ESPN.

Chicharito tiene muy buenos números en la temporada. Tras 21 partidos con Los Ángeles Galaxy, Javier Hernández acumula 9 goles. Estos registros lo ponen en una disputa con los jugadores habituales en los llamados de Gerardo Martino: Santiago Giménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y el presuntamente titular, Raúl Jiménez.

También te puede interesar:

° Chicharito pone en peligro su futuro: Javier Hernández estaría incumpliendo una de las condiciones para mantenerse con Los Angeles Galaxy

° La novia de Chicharito se convierte en “la abogada del diablo” para defenderlo de sus polémicas

° Gerardo Martino ya tiene a su posible reemplazo: dos nombres en la lista de El Tri luego del Mundial de Qatar 2022