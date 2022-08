La novia de Chicharito se convierte en “la abogada del diablo” para defenderlo de sus polémicas

La polémica con Javier Hernández pica y se extiende. El experimentado delantero mexicano fue captado en un par de videos manifestando su rechazo al firmarle un autógrafo a un niño y una bandera de México a otro seguidor. Las críticas no se han hecho esperar sobre el ex atacante de Chivas de Guadalajara y, ante una ola de señalamientos en las redes sociales, la novia del futbolista, Nicole McPherson, salió a defenderlo.

La nueva pareja del jugador de Los Ángeles Galaxy utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado para manifestar su postura sobre el tema de los rechazos de Javier Hernández. McPherson indicó que sólo se expuso una parte de la historia que hizo quedar mal al mexicano, pero eso sí, Nicole no explica con detalles las razones por las que su pareja actuó de esa manera.

“Las fotos o videos fuera de contexto son una fuente muy fuerte de desinformación visual. ¿De verdad es necesario ir tan lejos? Anular con ‘hate’ a todo aquello que exprese una idea contraria es tan repudiable como el mensaje criticado. Recuerden que detrás de cada usuario hay un ser humano. Esa persona que sigues admiras y pareciera incansable es un ser humano”, decía parte del comunicado de Nicole McPherson. ¡SE ENOJÓ! 😤



Chicharito y un presente oscuro

Este par de polémicas extradeportivas se suman a sus problemas dentro de la cancha. En los últimos días se conoció una presunta condición que tendría Javier Hernández en su contrato con Los Ángeles Galaxy. Los reportes indican que para que Chicharito sea renovado con el conjunto estadounidense, el azteca deberá hace más de 12 goles. El tiempo juega en contra porque hasta la fecha el atacante mexicano solo acumula 7 dianas a 4 meses de que finalice su vínculo con el club. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

