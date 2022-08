“Tomado y ridículo”, así tildan al aficionado de Chivas de Guadalajara que pide que expulsen a las Águilas del América de la Liga MX

Las Águilas del América renacieron de las cenizas y una vez más con Fernando Ortiz a la cabeza. El conjunto azulcrema está imparable dentro de la Liga MX y comienza a postularse como uno de los grandes candidatos a llevarse el trofeo en el fútbol mexicano. Sin embargo, el rendimiento del América también despertó el temor de algunos aficionados, especialmente en uno de Chivas de Guadalajara que suplicó no ser humillado por el conjunto de Ortiz.

A través de las redes sociales se compartió este curioso material. Con la camiseta de Chivas puesta, el seguidor del “Rebaño Sagrado” se atrevió a pedir que excluyeran a las Águilas del América del torneo por su rendimiento arrollador.

Aficionado de Chivas, desesperado y con miedo, ruega por justicia en #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/52wwA9SG7L — COVARRUBIAS 👩🏻‍💻 (@renacova) August 22, 2022

“Afición mexicana, para hacer una protesta masiva con el Club América porque se está volviendo una catástrofe para el fútbol. No se vale, no sé vale que humille a los equipos grandes. Empezó con el Pachuca, después con Pumas y ahora Cruz Azul. Yo como Chivista, pido una protesta masiva, para que no nos vayan a hacer lo mismo”, dijo el aficionado en el video.

Este temor no es para menos. Las Águilas del América acumulan 5 victorias consecutivas que lo ubican en la cuarta posición del fútbol mexicano. El conjunto azulcrema registra 16 goles a favor y sólo uno en contra en esta seguidilla de 5 partidos. Las Chivas de Guadalajara están en el camino, pero para el 17 de septiembre.

Las críticas al aficionado del “Rebaño Sagrado”

Las reacciones a este curioso video no tardaron en llegar. Muchos mencionaron que el seguidor de Chivas de Guadalajara estaba bajo el efecto del alcohol por las peticiones que hizo públicamente en el video. Pero gran parte de los usuarios concordaban de que todo se trataba de una actuación con libreto para calar fuerte en las redes sociales. pido perdón— homie alone (@ASeg17_) August 24, 2022 Dale chance al viejito— COVARRUBIAS 👩🏻‍💻 (@renacova) August 22, 2022 Actuado o no, reconoce la magnitud del América y si, da risa.

O tal vez no sea una actuación ????

Qué también es posible.— René Mo To (@TorreMojica) August 23, 2022 Como algunos dicen los clásicos se juegan y hay que ponerle 🥚🥚, anden bien o mal, son juegos a parte.— Lic. González (@Luis_Ruffiar) August 23, 2022 Entonces ya piden que América juegue en otra liga, la de España, yo siendo americanista estoy de acuerdo.

La liga mx ya no da.— Águila TieM (@Walls_TM) August 23, 2022

