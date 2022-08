Esposa de jugador de Chivas de Guadalajara presumió la enorme cuenta que gastó en un restaurante por el cumpleaños de su hijo 

La esposa del “Chicote” Calderon es una usuaria activa de las redes sociales. Adriana Castillo ha sido conocida con regularidad al ser la defensora número uno del jugador de Chivas de Guadalajara. Esta vez, la pareja de Cristian, reaparece en redes sociales pero en esta ocasión para presumir la cuenta de una comida familiar en un restaurante de lujo.

La salida era en conmemoración al séptimo cumpleaños de su hijo. Castillo asistió a un restaurante de lujo ubicado en Guadalajara, Jalisco, que lleva por nombre “La Madalena”. A través de las redes sociales compartió las experiencias vividas en aquel lugar y también la “pequeña cuenta”. View this post on Instagram A post shared by Cristian Calderón (@criscalderon26)

¿Cuánto gastaron en el restaurante?

Según la propia información develada en la cuenta de Adriana, el valor de la comida se elevó entre cortes de carne, tacos de langosta y un pastel tipo volcán con cubierta de “oro”. En este sentido, el valor total de la comida rondaban los 18,308 pesos ($913 dólares aproximadamente). La esposa del "Chicote" enseña cuánto gastó en una salidita con su hijo. pic.twitter.com/PMV3F1tlop— mexicofut (@mexicofut1) August 23, 2022

Evidentemente, esta cifra no cuenta los tradicionales 10% adicionales que generalmente se dejan de propina. En este caso la cifra aumentaría a más de $1,000 dólares. “Jajajaja y así jugamos siempre para pagar la cuenta. A ver quién sale perdiendo“, escribió Adriana Castillo entre sus estados en las redes sociales.

También te puede interesar:

· La esposa de Cristian Calderón arremete contra los futbolistas del Atlas: “En cualquier momento puedes estar en el suelo”

· Tildan a Dani Alves de “gordo y borracho”: se desató la ofensiva contra el lateral de Pumas de la UNAM

· Futbolista de Chivas de Guadalajara menosprecia los títulos del Atlas