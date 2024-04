Wendy Guevara reacciona ante los comentarios que hizo sobre ella Lolita Cortés

Las recientes declaraciones de Lolita Cortés sobre Wendy Guevara, a quien consideró una celebridad y no un artista, fueron escuchadas por la influencer, quien ahora ha dado su opinión. Sin embargo, no estuvo en contra de los señalamientos que hizo la actriz y cantante mexicana.

Durante una transmisión en vivo, Wendy habló al respecto: “No, no hablo mal de mi Lolita Cortés, y la señora sí tiene razón, ahí yo sí estoy de acuerdo con ella. Yo no soy un artista porque yo no me he preparado pues como para actuar, o así, todo, pero eso no quiere decir que no me puedo preparar. Pero de lo que ella dijo, artista y celebridad, son dos cosas muy distintas, entonces la verdad sí estoy de acuerdo con Lolita Cortés”.

Wendy tiene ya más de siete millones de seguidores en Instagram, y no deja de compartir videos en los que aparece con su amigo Nicola Porcella. Hace algunos días fue invitada a la entrega de los Latin American Music Awards en Las Vegas, y causó sensación al posar en el escenario, como si se encontrara en una pasarela.

La ex habitante de “La Casa De Los Famosos” tuvo una exposición extra en las redes sociales cuando sorpresivamente apareció en uno de los conciertos de Madonna en México, calificando a los bailarines durante la canción “Vogue”. Cientos de fans compartieron el video que muestra esos momentos, y horas después Wendy escribió en Instagram el mensaje: “Un sueño hecho realidad, gracias Madonna”.

