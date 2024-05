Christian Nodal está muy interesado en conocer a Sofía Vergara

Christian Nodal es uno de los cantantes del género de regional mexicano más exitosos actualmente, pero también es fan de otros artistas, y lo dejó ver en una reciente entrevista que Raúl de Molina le hizo para el programa de televisión “El Gordo y La Flaca”. El intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” mostró interés en conocer a la actriz colombiana Sofía Vergara.

Durante un momento de la plática, De Molina comentó acerca de la invitación que se le hizo a Nodal para asistir a la serie de conciertos que se llevarán a cabo el 15, 17 y 19 de julio en Italia, para celebrar los 30 años de carrera del cantante Andrea Bocelli. Y al mencionar a otras personalidades que acudirán al evento, Christian exclamó emocionado: “Yo quiero ver a Sofía Vergara“.

De inmediato Raúl le dijo a Nodal: “Pero Sofía Vergara es un poquito mayor que tú”, pero éste comenzó a cantar muy feliz un fragmento de una canción de Wisin & Yandel: “No me importa que usted sea mayor que yo”.

En la entrevista también se trataron otros temas, uno de ellos la paternidad del cantante, quien a sus 25 años se ha vuelto todo un experto en cambiar pañales. Acerca de su pequeña hija Inti, Christian comentó: “Llevo siete meses. Es difícil ser determinado con esa pregunta, pero yo trato de darle el mayor tiempo de calidad que puedo”.

Hace ya más de un año que Nodal comenzó una relación con la cantante argentina Cazzu, mamá de Inti, y dijo sentirse muy bien actualmente en el plan sentimental: “Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Es una gran mamá, es un gran ser humano. Y ¿sabes? Uno nunca puede dar algo por hecho. Yo espero quedarme con ella toda mi vida. Pero en caso de que no pasara eso, tenemos una muy buena amistad, compañerismo”.

Christian continúa acudiendo a sesiones para retirar de su rostro los tatuajes que se hizo hace años. Es algo de lo cual se arrepiente, y no dudó en comentárselo a Raúl de Molina: “Todo lo que me ha nacido del corazón lo he hecho siempre. Lo de los tatuajes en la cara yo pago el precio. No me gustan estéticamente. Fue una etapa de mi vida, y ahora que soy papá, uff…Parece que me dormí en una pijamada”.

Hace algunos días Christian Nodal anunció su gira Pa’l Cora 2024, con la que recorrerá muchas ciudades de Estados Unidos; también visitará Canadá. El primer concierto del tour será en Seattle, Washington, el 11 de septiembre. El cantante mexicano escribió en uno de sus posts de Instagram un mensaje para sus fans: “Gracias por tanto. Ya saben que los llevo en mi pecho siempre”.

