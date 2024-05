Christian Nodal reveló que Cazzu y su hija estuvieron en riesgo de morir durante el parto

El año pasado Christian Nodal y Cazzu le dieron la bienvenida a su hija Inti, quien nació el 13 de septiembre; sin embargo, no todo fue felicidad. Recientemente, el cantante reveló que la artista argentina y su bebé estuvieron a punto de morir en el parto.

En una entrevista con la periodista Luz García en el programa dominicano de televisión Noche de Luz, Nodal contó que el día del parto todo se complicó y fue una experiencia traumática.

“El evento de recibirla (a Inti) fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó”, contó el cantante.

“Tenía la máquina de los latidos (cerca) y empezó [a bajar el sonido] ese fue el peor sentimiento que he sentido en mi vida”, agregó.

En ese momento, el cantante contó que no podía hacer nada más que rezar. “Yo estaba: ‘Dios por favor nunca te pido nada… este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola y…”, dijo mientras hacía un gesto con la mano que simulaba un disparo en la cabeza.

Aunque el Nodal está muy feliz con su bebé, a quien ama mucho, el cantante reconoció que antes no había considerado la posibilidad de convertirse en padre. No era algo que estaba en sus planes. “No me vía como papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando”, confesó.

En la conversación, Nodal no dudó en expresar su amor y admiración por Cazzu. “Es una mujer que admiro mucho, respeto mucho. Es un mujerón”, aseguró.

¿Cómo ha cambiado su vida tras ser papá?

Hace un par de meses, Nodal contó lo mucho que ha cambiado su vida desde que se convirtió en padre y lo mucho que lo ha disfrutado.

Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo y me sentía solo, ahora, bajarme ahí con la carreola y ver a la bebé, fue como que sentí que todo estaba perfecto. Pensé que iba a ser difícil, pero la bebé en verdad nació siendo una rockstar”, contó en una entrevista con Billboard.

Aunque la paternidad ha traído consigo muchos retos, el cantante aseguró que ha sabido adaptarse y avanzar.

“Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza. Me cambió la vida y hoy sé que no se aprende a ser hijo hasta ser padre. Me ha hecho el ser más responsable y consciente de hacer las cosas”, detalló.

Seguir leyendo: