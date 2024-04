Christian Nodal luce irreconocible tras quitarse todos los tatuajes de la cara

El cantante mexicano Christian Nodal, de 25 años, sorprendió a sus seguidores con las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram y es que se mostró como hace mucho no lo hacía: sin un solo tatuaje en la cara, lo que llevó a más de uno a confundirlo con alguien más y hasta con el mismísimo Johnny Depp.

En las instantáneas, que fueron publicadas en Instagram, el galán de Cazzu acaparó las miradas y los comentarios por parte de sus millones de fans, quienes no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos.

“Si alguien te dice que yo me volví un cabrón… DILES QUE UN KBRON Y MEDIO ❤️‍🔥”, se lee en el texto con el que el papá de Inti acompañó su galería, la cual habría publicado con motivo de alguna nueva colaboración musical, aunque él no ha hecho ninguna referencia al respecto.

Al momento de que este artículo fue escrito, Nodal ya acumulaba más de 580,000 corazones rojos y cientos de comentarios por parte de sus fans y de algunos de sus amigos del medio, quienes quedaron asombrados con su nuevo yo.

“Qué pe… con este Nodal premium”, escribió Paulina del Campo, mientras que sus fans también cayeron rendidas antes sus encantos.

“Que guapo te ves 😍 sin los tatuajes de la cara , Dios mío!!! Me he enamorado”, “Estás increíblemente guapo, ser papá te sienta bien ❤️🔥”, “Wow que guapo sin tatuajes en la cara”, “Y es que cada día que pasa te pones más bueno 🎶🎶🎶❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

También recibió uno más de la hondureña Nathalia Casco, quien pasó por alto la nueva imagen del Forajido, pues ella se enfocó en la locación donde se hizo su sesión de fotos, al asegurar que se desarrolló en la misma mansión donde solía realizarse ‘Nuestra Belleza Latina’, un reality show de Univision del que ella formó parte.

El cambio de look de Christian Nadal que, quizá sea temporal, se produce meses después de que él mismo externara que se quería quitar todos los tatuajes que tenía en la cara, pues quería que su hijita los viera sin ellos.

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues, gracias a Dios, los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, declaró el artista, en mayo del 2023, en entrevista con el programa colombiano ‘Lo Sé Todo’ y cuatro meses antes del nacimiento de su primogénita.

Desde entonces Christian Nodal se comenzó a quitar uno a uno los tatuajes, sin embargo, el proceso ha sido lento, pues es algo doloroso e incómodo.

“A mí me dolió muchísimo más (quitármelos) que ponérmelos; lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos”, explicó el cantante sobre lo que es borrarse los tatuajes, y se sinceró al decir que es algo muy doloroso y cansado. Me dolió muchísimo, y para lo que se fue, todavía están bien visibles”, narró en su momento sobre las marcas de tinta que se hizo en el rostro.

