Christian Nodal habló como nunca antes de como ha cambiado su vida tras ser papá

Al día de hoy, Christian Nodal es uno de los mayores exponentes de la música mexicana a nivel mundial y aunque hasta hace un año el famoso se había enfocado en construir una carrera musical sólida, sus prioridades han cambiado desde que le dio la bienvenida a su hija Inti de la mano de la rapera argentina Cazzu.

En una entrevista reciente para Billboard, el cantante multipremiado habló como nunca antes sobre su faceta como papá, específicamente cómo ha logrado lograr un balance entre esta y su ajetreada vida llena de compromisos laborales.

Dentro de su charla, Cristian Nodal indicó su mayor compañía era la soledad hasta que el amor tocó a su puerta con Cazzu y su hija: “Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo y me sentía solo, ahora, bajarme ahí con la carreola y ver a la bebé, fue como que sentí que todo estaba perfecto. Pensé que iba a ser difícil, pero la bebé en verdad nació siendo una rockstar”, contó.

A pesar de los retos que la paternidad ha traído consigo, Nodal ha sabido adaptarse y avanzar estos cambios que terminaron teniendo un impacto positivo en su vida.

“Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza. Me cambió la vida y hoy sé que no se aprende a ser hijo hasta ser padre. Me ha hecho el ser más responsable y consciente de hacer las cosas”, detalló.

Cabe recalcar que este no fue el único tema que Christian Nodal abordó durante su entrevista. Y es que el joven también habló sobre su propuesta musical, un estilo que se aleja a los clásicos cantantes de regional mexicano.

“Yo no quería ser la sombra de nadie, yo no quería faltarle el respeto a nadie, o la mentalidad de estas leyendas y artistas que es una mentalidad bajo unos cimientos bien sólidos de que así siempre ha sonado el regional mexicano”, explicó el ex coach de ‘La Voz México’.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal usó flequillo y Cazzu posó con transparencias en el Paris Fashion Week

• Fotos de Christian Nodal y Cazzu levantan rumores de embarazo en el Paris Fashion Week

• Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, cautiva al lucir un abrigo Louis Vuitton de 31 mil pesos