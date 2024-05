Christian Nodal se arrepiente de haber sustituido algunos de sus dientes con diamantes: “Fue una estupidez”

Christian Nodal cuenta con varios años de carrera, y cuando comenzó a tener mucha fama optó por someterse a algunos tratamientos de los cuales ahora se arrepiente. Uno de ellos fue que le quitaran varios dientes para sustituirlos con diamantes, algo que formó parte de un “paquete” que también incluía tatuajes en su cuerpo.

Entrevistado por Luz García para el programa “Noche De Luz” Nodal explicó con detalle cómo fue esa experiencia: “Yo creo que (fue) lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida, que era una relación de dinero y eso. Me puse…me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. Estas cosas que están aquí. O sea, no tengo dientes, (los diamantes) están ahí”.

El artista de 25 años reconoce que haber hecho eso resultó algo equivocado: “Fue una locura eso porque…es ese ego malo. No hay que hacerle caso. ‘Es que es mi voz. Como hago todo con mi boca, quiero que se vea algo que cuando cante o sonría se vea ca****. Y entonces hablé con Angel City Jewelers. Me dijeron: ‘Te vamos a hacer un paquete completo. Te dormimos, te quitamos tus dientes, ponemos los diamantes y mientras están haciendo todo eso que te tatúen’. Y el servicio, eso, creo que me salió como $800,000 dólares, por lo de los diamantes más los tatuajes. Me arrepiento muchísimo, fue una estupidez”.

Tras el nacimiento de su hija Inti el cantante mexicano decidió borrarse varios tatuajes, y comentó sobre los dolorosos efectos que esto ha tenido en su cuerpo: “Sí, duele mucho. Y aparte es que yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, y pues tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos o tres meses; yo ya tengo tres sesiones, pero se hacen unas llagas muy dolorosas, se hacen unas bolas, bolsitas como de agua, como si te quemaras, básicamente. Y pues yo uso sombreros, y el sudor y las luces del escenario…O sea, no tengo tiempo para la sanación. Entonces ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más, pero la cuestión era que yo lo hice mucho por rebeldía”.

Christian no deja de trabajar y de escribir canciones, pero constantemente muchos artistas le piden hacer duetos, lo cual a veces él ha aceptado. Luz le preguntó si hay algún famoso con el que no se haya decidido aún a grabar, y dijo: “Al que le he dicho más veces que no es a Maluma. La última canción que sacó ahora con Carin (León) me la había mandado a mí. Pero yo le digo: ‘Cuando yo haga una canción contigo quiero que sea algo profundo, no quiero algo comercial. No quiero escuchar lo que ya está hecho, quiero que escuchen a un Maluma diferente’. Arroparte con mi mariachi con una letra profunda y que sea algo importante. No sólo una buena colaboración”.

