¿Wendy Guevara y Juan Pablo Medina tuvieron un altercado en el concierto de Madonna?

Wendy Guevara yJuan Pablo Medina coincidieron en el tercer concierto de Madonna en Ciudad de México, pero no fue solo eso. Al parecer, el actor y la influencer tuvieron un altercado durante el concierto.

El miércoles la ganadora del reality La Casa de los Famosos fue la invitada de la reina del pop para acompañarla durante el set de “Vogue”, en el que se convirtió en jueza y calificó a los bailarines de la cantante que desfilaban sobre el escenario.

Tras su participación en el show, la Wendy tuvo un altercado con Juan Pablo, quien intentó sentarse en el lugar de la influencer cuando se levantó de su asiento para ir al baño, de acuerdo con El Universal México.

Cuando el actor intentó ocupar el lugar de la influencer Joel, el manager de Wendy, lo impidió; sin embargo, Juan Pablo no lo tomó bien y aseguró que no le importaba que ese fuese el lugar de Guevara, algo que ella habría escuchado.

Al parecer, Wendy tenía intención de reclamarle a Juan Pablo, pero el actor le pidió una disculpa y la situación no pasó a mayores.

Tras el concierto, en una entrevista con Ventaneado, el actor reconoció que su comportamiento no fue el correcto y explicó lo que ocurrió.

“Qué pena la verdad… no quería tener el lugar de alguien más, quería encontrar mis lugares, fue una travesía, me frustré y la verdad mi comportamiento fue inaceptable”, dijo.

“Afortunadamente después pude hablar con Joel y Wendy para pedirle una disculpa a Joel porque es reprobable la verdad, yo no soy así, nunca me había pasado pero me ganó, les pedí una disculpa, al otro día les escribí…. yo soy fan de la Wendy, yo la sigo, me pareció extraordinario que se subiera (al escenario)”, agregó sobre lo que ocurrió.

Wendy contó cómo fue su encuentro con Madonna

Tras su experiencia, Wendy no dudó y compartió su participación junto a Madonna en su cuenta de Instagram. “Un sueño hecho realidad, gracias Madonna”, escribió.

El jueves, en una entrevista con Despierta América, la influencer compartió algunos detalles sobre su experiencia en el concierto de Madonna.

Wendy contó que recibió la invitación de participar en el show cuando estaba en París mientras grababa una serie para TUDN junto a Julián Gil.

“Estaba en París y su gente (la de Madonna) contactó a mi mánager; yo me quedé toda loca, dije: ‘¿pero cómo es posible?’”, dijo Guevara. “Me trató súper bien, me puso un camerino. La verdad (es) súper linda”, agregó sobre el trato que recibió en el show.

Aunque disfrutó mucho la experiencia, Wendy lamentó que no pudo pasar más tiempo junto a Madonna, pues llegó un poco tarde debido al tráfico.

“Llegué un poquito tarde y ella ya estaba haciendo oración para salir, pero una lo disfruta. Yo dije, si Madonna me dice: ‘Wendy tráeme un agua’, yo voy y se la traigo”, dijo contenta.

