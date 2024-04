Wendy Guevara sobre su encuentro con Madonna: “Es muy linda y me trató muy bien”

Wendy Guevara cumplió uno de sus sueños: conoció a Madonna. Esta semana, la influencer mexicana fue la invitada especial del tercer concierto de la reina del pop en Ciudad de México.

Guevara acompañó a Madonna como juez durante el set de “Vogue”, en el que en cada ciudad tiene a un invitado diferente.

El miércoles no se sabía quién sería el o la invitada del tercer show de cinco que Madonna tiene previstos en Ciudad de México. No fue hasta que Wendy subió al escenario desde el público que se supo que ella sería la invitada especial de la noche.

Tras su experiencia, Wendy no dudó y compartió su participación junto a Madonna en su cuenta de Instagram. “Un sueño hecho realidad, gracias Madonna”, escribió.

Ahora, este jueves, en una entrevista con Despierta América, la influencer compartió algunos detalles sobre su experiencia en el concierto de Madonna.

Wendy contó que recibió la invitación de participar en el show cuando estaba en París mientras grababa una serie para TUDN junto a Julián Gil.

“Estaba en París y su gente (la de Madonna) contactó a mi mánager; yo me quedé toda loca, dije: ‘¿pero cómo es posible?’”, dijo Guevara. “Me trató súper bien, me puso un camerino. La verdad (es) súper linda”, agregó sobre el trato que recibió en el show.

Aunque disfrutó mucho la experiencia, Wendy lamentó que no pudo pasar más tiempo junto a Madonna, pues llegó un poco tarde debido al tráfico.

“Llegué un poquito tarde y ella ya estaba haciendo oración para salir, pero una lo disfruta. Yo dije, si Madonna me dice: ‘Wendy tráeme un agua’, yo voy y se la traigo”, dijo contenta.

Antes e Wendy Guevara, los otros invitados a los primeros shows de la reina del pop en Ciudad de México fueron Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez.

Tropiezos en la gira

En octubre, Madonna comenzó su gira The Celebration Tour en Europa, con la que regresó a los escenarios luego de luego de sufrir un problema de salud que la dejó en la unidad de cuidados intensivos por algunos días producto de una infección bacteriana.

Dos meses después, la gira de la reina del pop llegó a Estados Unidos, donde comenzó en Nueva York. Se espera que la gira termine en abril de 2024 con cinco fechas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

The Celebration Tour es la duodécima gira de Madonna, y con ella pretende conmemorar sus 40 años ligada al mundo de la música.

La gira de Madonna ha estado llena de algunos tropiezos, uno de ellos es la demanda que presentaros dos fans contra la cantante por empezar uno de sus conciertos tarde.

En enero, los fanáticos de Madonna Michael Fellows y Jonathan Hadden demandaron a la cantante y a la productora de eventos Live Nation por comenzar dos horas tarde el concierto que ofreció en Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con TMZ, los fans exigen una compensación económica porque alegan que el retraso del concierto, que terminó de madrugada, hizo que perdieran los trenes y otros medios de transporte para poder regresar a sus hogares, lo que afectó a su trabajo y rutina familiar del día siguiente.

