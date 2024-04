Lolita Cortés habla sobre Wendy Guevara: “Yo no sé ni siquiera qué hace”

Lolita Cortés siempre se ha distinguido por ser muy honesta en cuanto a su opinión de otros famosos, y ahora fue cuestionada acerca de la aparición de la influencer Wendy Guevara en uno de los conciertos de Madonna en México.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes la actriz y cantante comentó que no conoce la trayectoria de Wendy: “Pero ¿cuál evolución y cuál crecimiento? No, a ver, hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas. La celebridad no necesita tener talento, es famosa per se; el artista no necesita ser famoso. Comunica, crea, estudia, se presenta, tiene disciplina y a veces vivimos de 2 pesos. El escenario nos da de comer”.

Un reportero le preguntó a Cortés si entonces considera a Guevara como una celebridad: “Por supuesto. Pero es que yo no sé ni siquiera qué hace. O sea, yo nunca la he visto. Sólo vi lo de “Perdidas Perdidas Perdidas”. Eso es todo. Entonces sorry, no encuentro…no tengo nada en contra de ella. No la conozco, y a ver, si Wendy Guevara hubiera subido al escenario en los 80s con Madonna, ahh, ¿Pero ahorita? Ahh”.

En la entrevista Lolita también dijo que se encuentra bien de salud (ella padeció cáncer de mama y ahora está en remisión) y confirmó su participación en la próxima temporada del programa de televisión “La Academia”, en el que se buscan nuevos talentos de la música: “Sí, ya se puede confirmar. Es un proyecto que a mí me ha dado muchísimo, y catapultó mi carrera. De repente me angustia mucho esta parte de: ‘¿Quién va a ser el director?’ Porque queremos talento. (Comenzará) a finales de julio, y creo que termina en octubre”.

