Apio Quijano se lanza en contra de Lolita Cortés, después de que ésta criticara al grupo Kabah

El programa de televisión “La academia” ha regresado con motivo de su 20 aniversario, pero también la cantante y actriz Lolita Cortés como la juez más agresiva en las galas. En esta ocasión ella no generó polémica por entrar en conflicto con uno de los participantes en el concurso de canto, sino por criticar indirectamente al grupo de pop Kabah, muy famoso en la década de los 90.

Todo comenzó con la presentación de los alumnos Cesia y Andrés, quienes interpretaron la canción “Vive” (un cover al original del grupo mexicano). En su intervención Lolita fue dura en su crítica, agregando comentarios acerca de Kabah y comparándolo peyorativamente con otras bandas: “Vamos empezando, porque es una canción que le dieron a Kabah. La única talentosa -de los integrantes- ha sido María José, y era la que saltaba, la única. Kabah, eso es todo. No estamos hablando de “no no no, espérate, Queen, no no no, espérate, Journey“…no señores, Kabah. Empezamos a oír la canción de Kabah, nada”.

Algunas horas después Héctor Quijano, mejor conocido como “Apio” hizo uso de su cuenta de TikTok para publicar un video en el que dio su opinión acerca del comentario de Cortés, defendiendo a Kabah y refiriéndose a la cantante como “una mujer de musicales”: “Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés criticando a Kabah…Kabah, o ka-bah, como lo haces despectivamente, llevamos 30 años de carrera, y bien que mal, tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno, hay mucho qué decir, o más bien, en realidad no hay tanto qué decir…una mujer de musicales del 90 donde desapareciste. Pero nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de mis compañeros. Te conozco. Te conozco bien. Déjanos en paz”.

