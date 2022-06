VIDEO: Así fue el día que Lolita Cortés estalló contra Itatí Cantoral y le pidió dejar de cantar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el marco del Aniversario 20 de La Academia, Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida artísticamente como Lolita Cortés, no deja de generar polémica en el show, pero en esta ocasión también lo ha hecho en las redes pues esta vez se dio a conocer una entrevista en donde destrozó el canto de Itatí Cantoral durante su ya “histórica” presentación en la Basílica, con motivo de las tradicionales “Mañanitas a la Virgen” de Guadalupe.

Gracias a un usuario de TikTok quien compartió la grabación en la red social y la cual ya se ha viralizado, en ella se ve a Lola Cortés siendo entrevistada, y durante un momento le muestran el video de aquel episodio que se ha vuelto ya histórico debido a la interpretación que ofreció la famosa actriz de telenovela aquella noche del 12 de diciembre de 2016, misma que fue criticada con dureza.

Durante el clip de TikTok se observa a la crítica de música y cantante dirigir su mirada solo durante unos segundos al video, tiempo suficiente para que identificara de quién se trataba y acerca de qué presentación: “Ok, se acabó. Señora”, se le escucha decir al tiempo que se queda mirando fijamente a la cámara, como si de la propia Itatí Cantoral se tratara, para enseguida dar su opinión.

Como si estuviera en un panel de jueces a punto de evaluar ante un participante, Lolita Cortés no dudó en ser precisa y clara a la hora de dar su opinión sobre el canto de Itatí Cantoral: “Señora, con todo respeto. Usted tampoco canta y nunca ha cantado. No me importa si ha hecho o no comedia musical. Señora, no lo vuelva a hacer”, declaró en el clip.

A lo que la actriz de comedia musical la llevó a recibir aplausos por parte de su entrevistador, quien continuó con el show. Aquel episodio se volvió tendencia nacional y desde entonces a Itatí Cantoral se le recuerda por su papel de “Soraya Montenegro”, uno de los personajes de la exitosa telenovela mexicana “María la del Barrio”, y por su presentación en las “Mañanitas a la Virgen”.

Fue un 12 de diciembre, en el concierto de las “Mañanitas a la Virgen” en donde millones pudieron ver cómo la cantante y actriz desentonó y realizó algunos gestos “curiosos” en varias ocasiones, lo que generó risas por parte de los televidentes y burlas entre los internautas, quienes desde entonces inmortalizaron ese bochornoso momento con miles de memes, que cada año y en la misma fecha vuelven a aparecer.

