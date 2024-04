En América sueñan con ir al Mundial de Clubes: Valdés y Jardine hablan de la importancia de ganar la Concachampions

El chileno Diego Valdés, centrocampista de América, el actual campeón del fútbol mexicano, y su DT André Jardine reconocieron este lunes que sueñan con obtener el título de la Copa de Campeones de la Concacaf para disputar el Mundial de Clubes 2025.

“Sería un sueño para redondear un gran año en el que hemos hecho las cosas muy bien y alcanzar ese Mundial de Clubes. Estamos en una muy buena racha que debemos aprovechar para llegar a esta final”, señaló Valdés en la conferencia de prensa previa del partido de vuelta de la semifinal del torneo de la Concacaf en el que se medirán al Pachuca este martes.

En el partido de ida de las semifinales, América cedió a Pachuca el martes pasado un empate 1-1 en el Estadio Azteca.

Valdés admitió que será complicado superar a Pachuca, que es dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, al que conoce de la etapa en que coincidieron en Santos Laguna.

“Pachuca es muy complicado, es un equipo fuerte en casa, presionan mucho, conozco a Almada de cuando estuve en Santos y es un gran técnico, pero si estamos concentrados y aplicados creo que nos llevaremos la victoria“, dijo el centrocampista.

Así como elogió a Almada, Valdés destacó el trabajo que el entrenador del América, el brasileño André Jardine, ha hecho con la plantilla en un año, en el que incluso ya fueron campeones de liga.

“Trabajar con Jardine nos ha servido en muchos aspectos, sobre todo en lo grupal, está demostrado por el año que hemos tenido, fuimos campeones hace seis meses y ahora esperamos repetir en la liga y la Concacaf ese éxito”, puntualizó el chileno.

Por su parte, Jardine reiteró el gran desafío de su plantilla es llegar a la final y levantar el título de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Este partido es muy importante porque es parte de ese sueño de llegar a una final de Concacaf para levantar el título porque eso nos dará la oportunidad de ir al Mundial de Clubes“, explicó.

En días anteriores, durante una entrevista para TUDN, el estratega azulcrema ya había revelado su anhelo de disputar el torneo más importante del mundo a nivel de clubes.

“Nos permitimos soñar y soñamos muy grande, tengo un sueño muy grande, quiero jugar el Mundial de Clubes, está en mi cabeza desde que llegué a México, estando en América me parece muy posible, jugar cosas grandes elevar el nombre de este club en otras instancias”, dijo.

Sobre su rival de este martes, Pachuca, el DT está consciente de que será un choque complicado, pero confía en que el talento de su plantilla los ayudará a salir adelante.

“Es un equipazo, no me cansó de elogiar el trabajo de Almada, que desde que llegué aquí llamó mucho mi atención, pensamos muchas cosas del futbol igual, me gusta que sea un equipo que sale a dominar al rival, Almada consiguió dar una cara muy rápido pese a perder jugadores importantes, es un club capaz de reinventarse de un torneo a otro, tal vez con menos presión (que América), pero es un entrenador que quiere ganar y esa es la presión que cuenta, va a ser un gran partido, durísimo, con la certeza de que América está preparado para enfrentar partidos como este”, concluyó.

*Con información de EFE.

