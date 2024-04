FC Barcelona estaría buscando a su próximo refuerzo y tendría en la mira a un exjugador del América

Ahora que Xavi Hernández anunció que se quedará una temporada más en el banquillo del FC Barcelona ya debe pensar en sus refuerzos de cara a la campaña 2024-25 y según reportes desde España, tendría la mira puesta en un exjugador de las Águilas del América.

De acuerdo con lo publicado por “Mundo Deportivo”, el futbolista que le interesaría a Xavi y los culés es Guido Rodríguez, en quien ven una opción de bajo costo para reforzar su media cancha.

Según informó el medio citado, las condiciones del argentino coinciden con lo que busca el equipo azulgrana, aunado a que podrían ficharlo como agente libre, ya que su contrato se vence en junio, y no tendrían que desembolsar ni un peso extra por cláusula de rescisión.

Tras un exitoso paso por América, Rodríguez se marchó a España para formar parte de las filas del Betis, donde se convirtió en un jugador regular, ya que hasta el momento ha disputado 169 compromiso; sin embargo, los verdiblancos no parecen tener intenciones de renovarlo y eso lo convierte en una opción muy atractiva para el FC Barcelona.

Sin embargo, no son los únicos que están interesados en su servicio, ya que el Atlético de Madrid, Napoli y Juventus, son otros de los clubes que se rumora que podrían pujar por el jugador, aunque el medio asegura que el Barca lleva la ventaja.

Aunque el 2024 fue duro para Guido Rodríguez debido a una lesión que lo dejó fuera de las canchas por tres meses, el mediocampista volvió para adueñarse de su posición hace unas semanas y rápidamente retomó su nivel.

Sobre lo que opina el jugador sobre su saluda y una posible llegada al FC Barcelona, Rodríguez no quiso revelar información y simplemente se limitó a decir que no hay nada concreto y que la decisión no la puede tomar él solo, además de que se siente muy feliz en la institución.

“Ya lo dije, es un tema recurrente y tampoco quiero crear ninguna falsa expectativa ni decir nada para la gente. Lo que digo es que le tengo mucho cariño a este club, a la gente, mismo al presidente, que estamos en contacto cuando está en el club y nos llevamos bien. Al final la decisión pasa por muchas cosas. Hay que tomar decisiones en la vida y bueno, se verá cuando termine la temporada qué es lo que pasa. La verdad es que a día de hoy no tengo ninguna certeza yo ni el club de lo que pueda pasar“, aseguró el campeón del mundo con Argentina en una conferencia previa al duelo contra el Sevilla.

