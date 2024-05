Tradicional burrito de la Placita Olvera está en riesgo de ser desalojado

Está en riesgo de ser desalojado el tradicional burrito de la Placita Olvera, en El Pueblo de Los Ángeles, que por décadas se ha convertido en un atractivo turístico para innumerables angelinos y visitantes de todo el mundo que acuden al lugar para tomarse fotos del recuerdo.

La Carreta, pequeña empresa propietaria del famoso burrito, está ubicada en la entrada de lo que se considera el lugar de nacimiento de Los Ángeles. Fue fundada a finales de la década de 1960 por Jesús “Don Chuy” Hernández y su esposa, Tránsito Hernández, y desde entonces ha permanecido en la familia.

Durante estos años, las personas que visitaban Placita Olvera tienen oportunidad de tomarse fotografías con el popular burrito. En un inicio, La Carreta contaba con una burra viva, de nombre Cirila, y años después se recurrió a un burro disecado de tamaño natural.

El mes pasado, Tránsito Hernández falleció, por lo que el negocio fue tomado por sus hijos.

Sin embargo, a las pocas semanas de la muerte de Tránsito, su hijo Richard Hernández, quien actualmente administra La Carreta, recibió un aviso de desalojo de la Oficina del fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, diciendo que su nombre nunca fue agregado al contrato de arrendamiento.

“El viernes pasado por la tarde, vino la gerencia y me dijo que debía abandonar las instalaciones el 16 de mayo“, declaró Hernández a la cadena KTLA.

“No creo que el fiscal de la ciudad estuviera consciente de lo que esta pequeña carreta, este pequeño negocio simboliza para la ciudad, para los angelinos. Gente de todo el mundo ha visitado este pequeño stand y ahora se lo quieren llevar”, agregó.

Placita Olvera es uno de los lugares turísticos en el centro de Los Ángeles. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Hernández aseguró que su madre intentó en varias ocasiones agregar su nombre al contrato de arrendamiento, pero no está claro el motivo por el que nunca se hizo.

El contrato establece que el acuerdo de arrendamiento quedaría anulado 30 días después del fallecimiento de la firmante, en este caso la señora Tránsito Hernández.

El hijo de Tránsito Hernández dijo que los funcionarios nunca tuvieron un acercamiento con él para platicar sobre la situación de La Carreta y esperaron a que su madre falleciera para proceder al desalojo.

“Simplemente, no puedo entender por qué la ciudad está tomando esta posición en este momento y no me da la oportunidad de hablar con ellos y negociar algo”, dijo.

Hernández mencionó que planeaba tener comunicación con el Concejo Municipal de Los Ángeles sobre la posibilidad de salvar el negocio que ha pertenecido a su familia durante generaciones y solicitó la ayuda de los residentes de la ciudad que aman al burrito para que hagan lo mismo.

El director general de El Pueblo, Arturo Chávez, aseguró que se trata de un conflicto contractual.

Richard Hernández esperaba intervenir el jueves en la audiencia bimensual de la Junta de Comisionados de El Pueblo para defender su caso, pero el punto del orden del día se pospuso debido a que ese mismo día tendría lugar el funeral de la madre de Hernández.

Chávez dijo que cree que existe la posibilidad de una resolución al problema, y agregó que la fecha de desocupación de La Carreta, inicialmente contemplada para el 16 de mayo, quedó pendiente hasta que Richard pueda hablar ante la comisión.

Richard Hernández se alegró al conocer que la fecha de desalojo quedaría suspendida hasta que pueda hablar sobre su caso ante la comisión.

La próxima reunión de la comisión está programada para el 23 de mayo, pero no quedó claro si Richard Hernández podrá tener oportunidad de hablar sobre la situación de La Carreta en esa fecha.

Usted puede encontrar una petición para salvar La Carreta, de Placita Olvera, en este enlace.

