¡Doña Rosa explota! Defiende a Lupillo Rivera de ataques en ‘Pica y se Extiende’

“Es cierto lo que dice ella, pero yo no puedo ir en contra de lo que yo piense. Doña Rosa, con todo respeto, estamos aquí abiertos para que usted dé su opinión, pero nosotros tenemos el derecho a dar la nuestra, si no nos gusta el comportamiento, personalmente hablo por mí, si no me gusta el comportamiento de su hijo, tengo todo el derecho a decirlo”.