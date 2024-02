Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera no ha mostrado su “verdadero yo” en La Casa de los Famosos

Desde que dio a conocer su participación en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, el cantante Lupillo Rivera ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores y una que otra celebridad, incluyendo su ex esposa Mayeli Alonso. Recientemente, la influencer decidió compartir su opinión sobre el juego que el intérprete ha mostrado durante su estancia.

Fue durante un ‘live’ de Instagram, la estrella de “Rica, Famosa, Latina” fue cuestionada sobre la cuarta edición del reality de Telemundo y las polémicas que se han generado últimamente, donde se ha visto involucrado su ex esposo.

“Siento que a Lupillo lo están arrastrando varias personas de su equipo, a un ambiente muy tóxico, cuando en realidad él no es así, no le gusta nada de chismes, estar en situaciones que muchas veces las mujeres ponen a los hombres. No me gusta la manipulación también que se está generando en la casa con ciertas cosas“, dijo desde su perfil oficial.

A pesar de haber terminado su matrimonio, Mayeli Alonso tiene claro que Lupillo Rivera tiene todas las cualidades para cautivar al público y llegar a la final. No obstante, su estrategia no le ha permitido hacerlo.

“Si se aleja del ambiente tóxico en el que está ahorita envuelto porque se van a acordar de mi que los retos van a ser más intensos y no por él sino por otras personas“, añadió frente a sus seguidores.

Cabe recalcar que la ex participante de la segunda entrega de ‘LCDLF’ optó por no revelar la identidad de las celebridades que, a su parecer, estarían “poniendo obstáculos” en el camino del cantautor: “No tengo que hablar mucho de eso, pero ustedes saben a qué me refiero, ustedes me entienden, chicas, no sé si me estoy dando a explicar”.

Por su parte, el público no se quedó callado ante estas declaraciones y se aventuró a sacar sus propias conclusiones. “Thali lo está llevando a un mundo de puro chisme y quejadera”, escribió un usuario. Mientras que otro lo acompañó diciendo: “Lupillo está siendo manipulado por Thali y no pueden cambiar mi opinión”.

