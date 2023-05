Mayeli Alonso manda un mensaje a su ex suegra Doña Rosa y habla de Lupillo Rivera

Una de las integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos estuvo una vez más invitada en Siéntese Quien Pueda. La empresaria Mayeli Alonso por Univision y habló de manera muy honesta de su nuevo novio, el boxeador Andy Ruiz. Dice que está feliz, segura y sobre todo, amada.

La también influencer Mayeli Alonso habló de cómo la han criticado por esta relación. Recordemos que han dicho que se fue la tercera en discordia en el matrimonio de Andy Ruiz. Cosa que ambos han desmentido y que ella reiteró en su visita a Siéntese Quién Pueda. Por supuesto, los panelistas del shos de TV no dejaron de preguntarle por su exesposo, el cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera.

Sobre el hecho que este le haya obsequiado el máster de la grabación de un tema musical a su ex Giselle Soto dijo: “Él siempre ha usado esa estrategia de regalar canciones. Lo hizo conmigo, con su ex, con mi hija. Creo que es más una estrategia de marketing. Esa canción ya se la ha dedicado a otras”.

Mayeli Rivera habla de Doña Rosa, madre de Jenni Rivera

El tema de su ex suegra salió también al tapete. En reiteradas ocasiones se ha dicho que la mamá de Jenni Rivera y la ex de Lupillo no se llevan bien: En sus respuestas con los panelistas del show, habla de su relación con Doña Rosa Rivera: “Doña Rosa me ama y me odia.”, señaló Mayeli y le manda un mensaje directo: “Doña Rosa si me está viendo aunque usted no me quiera, yo si la quiero”.

En el interrogatorio de ¡Siéntese Quien Pueda!, revela que tiene buena relación con su ex Lupillo: “Somos como hermanos”.

En el programa, Mayeli confirma que se volvería a casar y da entender que está abierta a la posibilidad de casarse con su pareja actual el boxeador Andy Ruiz.

