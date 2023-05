Lupillo Rivera confirma separación de Giselle Soto: “No ha hecho nada malo”, dijo a Telemundo

Fernando Vargas Jr. es el boxeador con el que, supuestamente, la exnovia de Lupillo Rivera, Giselle Soto, estaría en este momento. El propio cantante de regional mexicano confirmó el fin de la relación con la esteticista. Además, dijo que las cosas en casa tenían rato que no estaban bien entre ellos. View this post on Instagram A post shared by Miguel⚡ J-122 NG (@miguelsotojunit)

“… Ya venía desde noviembre vacaciones en noviembre. En enero cuando anduvimos de vacaciones en Loreto. Ella y yo nos sentamos y hablamos y sí nos pudimos dar cuenta que era el fin de la relación”, afirmó el hermano de Jenni Rivera.

Video: canal de Hoy Día de Telemundo.

Lupillo Rivera se refirió muy bonito a Giselle Soto: “Yo como hombre debo salir y decir. Por favor, la muchacha no ha hecho nada malo. No ha hecho nada equivocado. Giselle es una mujer que me entregó 3 años de su vida. Puedo decir que fueron los mejores tres años… Estábamos en tiempo de Covid…”

El tío de Chiquis Rivera contó también cómo fueron los últimos meses de convivencia: “Es como te digo, la relación venía afectada desde noviembre. Entonces, ya en ocho meses, te vienes programándote que puedes verla con otra persona… Ella, si está en una relación, yo les deseo lo mejor del mundo. Échenle ganas”.

Por supuesto, el ex de Mayeli Alonso no dejó de lado su buen humor: “Hay mujeres buenas, hay mujeres, hay mures tóxicas, hay mujeres muy amorosas”. Simplemente, hay que buscar a la indicada. Por supuesto, el reportero de Telemundo le preguntó por si se había tatuado el rostro Giselle como hizo su ex Belinda. Con el humor que lo caracteriza, dijo que no lo podía mostrar.

